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  4. Сын губернатора Свердловской области Денис Паслер-младший (196 см, 103 кг) подписал контракт с клубом WHL «Медисин Хэт»

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Сын губернатора Свердловской области Денис Паслер-младший (196 см, 103 кг) подписал контракт с клубом WHL «Медисин Хэт»
Сын губернатора Свердловской области подписал контракт с клубом из Канады.

Защитник Денис Паслер-младший подписал контракт с клубом «Медисин Хэт» из Западной хоккейной лиги

Ранее канадский клуб выбрал 18-летнего россиянина (рост – 196 см, вес – 103 кг) на импорт-драфте CHL под 73-м номером.

В минувшем сезоне сын губернатора Свердловской области Дениса Паслера выступал в МХЛ за «Академию Михайлова» и «АКМ Юниор» – 59 игр в регулярном чемпионате, 11 (4+7) очков и 58 минут штрафа.

В 6 играх плей-офф добавил 3 (1+2) балла. 

«Денис – крупный защитник с хорошими навыками катания. Он агрессивно перекрывает зоны, используя свой рост и физическую силу, хорошо защищается перед воротами и эффективен в отборе шайбы. Также он способен подключаться к атакам», – сообщил помощник генерального менеджера «Тайгерс» Бобби Фокс. 

Фото: сайт «Медисин Хэт». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Медисин Хэт»
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Комментарии

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Прямо в логово врага. Он что ли на полставки разведчик 🤔
Ответilyuha12
Прямо в логово врага. Он что ли на полставки разведчик 🤔
Чё это на «пол»?!😉
Ответilyuha12
Прямо в логово врага. Он что ли на полставки разведчик 🤔
Да нет, патриотический владелец зарубежной недвижимости
А это важно что он сын губернатора?
ОтветNikitaPoc
А это важно что он сын губернатора?
Конечно. Любят же в биографиях некоторых известных спортсменов указывать, что они вышли из простых семей. Отец алкоголик, мать уборщица. Формы не было, коньки приходилось делать из ж/д рельсов. Соответственно, это социальный лифт. А сыну губернатора лифт не нужен, он сразу на вертолете на крышу приземлился).
Ответagentkuper
Конечно. Любят же в биографиях некоторых известных спортсменов указывать, что они вышли из простых семей. Отец алкоголик, мать уборщица. Формы не было, коньки приходилось делать из ж/д рельсов. Соответственно, это социальный лифт. А сыну губернатора лифт не нужен, он сразу на вертолете на крышу приземлился).
А что нужен лифт сыну губернатора, ты серьёзно? По связям и пробился в мхл, плюс и деньги явно в семье водятся, а для хоккеиста она очень дорогая и не каждый потянет. Поэтому конечно люди и любят истории из грязи в князи, так как маленький мальчик читая такое, получает мотивацию. Но конечно данный игрок тренируется на равных со всеми, но уровень хоккейного образования с ранних лет явно выше. Это в розовом мирке все равны, вне зависимости от чина родителей.
Вот это кабанчик, в 18 лет так вырасти, еще и масса для подростка мощная…
В кого такой ?
ОтветПинающий Достоинства
Вот это кабанчик, в 18 лет так вырасти, еще и масса для подростка мощная… В кого такой ?
Мама играла в сборной по волейболу, папа тоже под 190, есть в кого!
Что вы докопались до парня? Он с детства тренируется, в юности, сейчас это Д13. Команда выиграла в России все , что можно! 7 игроков выбрали на драфте НХЛ. Паслер сам без папы добивается результатов и если его заметили в Канаде, значит хороший защитник. Им ведь до фени , кто папа! Правильно написали, убери упоминание о папе, и не было бы такого хейта в его сторону!
Медицинский хэт трик.
Импортный парень.
о, даже вес с ростом привели, тут молодцы
Где б ещё я узнал, что существует город "Медицинская шляпа". Иногда знания подстерегают нас в самых неожиданных местах.
его подписали не за то ч о он сын губера.а за то .что в нем видеть в будущем.хорошо игрока
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Сын губернатора Свердловской области продолжит карьеру в Канаде. Ранее клуб WHL «Медисин Хэт» выбрал Паслера-младшего (196 см, 103 кг) на импорт-драфте
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