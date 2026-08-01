Сын губернатора Свердловской области Денис Паслер-младший (196 см, 103 кг) подписал контракт с клубом WHL «Медисин Хэт»

Защитник Денис Паслер-младший подписал контракт с клубом «Медисин Хэт» из Западной хоккейной лиги.
Ранее канадский клуб выбрал 18-летнего россиянина (рост – 196 см, вес – 103 кг) на импорт-драфте CHL под 73-м номером.
В минувшем сезоне сын губернатора Свердловской области Дениса Паслера выступал в МХЛ за «Академию Михайлова» и «АКМ Юниор» – 59 игр в регулярном чемпионате, 11 (4+7) очков и 58 минут штрафа.
В 6 играх плей-офф добавил 3 (1+2) балла.
«Денис – крупный защитник с хорошими навыками катания. Он агрессивно перекрывает зоны, используя свой рост и физическую силу, хорошо защищается перед воротами и эффективен в отборе шайбы. Также он способен подключаться к атакам», – сообщил помощник генерального менеджера «Тайгерс» Бобби Фокс.
Фото: сайт «Медисин Хэт».
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