Сын губернатора Свердловской области Денис Паслер-младший (196 см, 103 кг) подписал контракт с клубом WHL «Медисин Хэт»

Сын губернатора Свердловской области подписал контракт с клубом из Канады.

Защитник Денис Паслер-младший подписал контракт с клубом «Медисин Хэт » из Западной хоккейной лиги .

Ранее канадский клуб выбрал 18-летнего россиянина (рост – 196 см, вес – 103 кг) на импорт-драфте CHL под 73-м номером.

В минувшем сезоне сын губернатора Свердловской области Дениса Паслера выступал в МХЛ за «Академию Михайлова» и «АКМ Юниор » – 59 игр в регулярном чемпионате, 11 (4+7) очков и 58 минут штрафа.

В 6 играх плей-офф добавил 3 (1+2) балла.

«Денис – крупный защитник с хорошими навыками катания. Он агрессивно перекрывает зоны, используя свой рост и физическую силу, хорошо защищается перед воротами и эффективен в отборе шайбы. Также он способен подключаться к атакам», – сообщил помощник генерального менеджера «Тайгерс» Бобби Фокс.

Фото: сайт «Медисин Хэт».