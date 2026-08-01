«Динамо» заплатило Мамину 12 млн рублей при расторжении контракта. Форвардом интересовались «Автомобилист» и «Ак Барс» («Сила спорта»)

«Динамо» заплатило Максиму Мамину 12 млн рублей при расторжении контракта.

Московское «Динамо» выплатило форварду Максиму Мамину денежную компенсацию при расторжении контракта, сообщает «Сила спорта».

Ее размер – 12 миллионов рублей. Ранее стало известно, что клуб и игрок расторгли договор по соглашению сторон.

Также сообщается, что 31-летним нападающим интересовались «Автомобилист» и «Ак Барс». Ранее утверждалось о его возвращении в ЦСКА.

В прошлом сезоне Мамин набрал 18 (6+12) очков при полезности «минус 13» в 56 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В плей-офф он не отметился результативными действиями в 4 играх.