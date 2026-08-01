Михайлов о недопуске России: «Необдуманное и близорукое решение. Это все осколки того, что пока до сих пор идет в мире. Жаль, что ИИХФ становится инструментом политики»

Михайлов о недопуске России: необдуманное и близорукое решение.

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов высказался о решении ИИХФ продлить отстранение сборной России на сезон-2026/27.

ФХР подаст иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за недопуска национальных команд на турниры под эгидой ИИХФ .

«Я не могу оценивать шансы на успешное решение дела в CAS, я же не юрист и не владею всеми деталями ситуации. Мое мнение такое – это все осколки того, что пока до сих пор идет в мире.

Во всех федерациях понимают, что без участия российских спортсменов все теряется. Жаль, что Международная федерация хоккея становится не организацией развития хоккея во всем мире, а политическим инструментом.



Это необдуманное и близорукое решение», – заявил Михайлов.

Третьяк об иске в CAS из-за недопуска России: «У нас железные доводы. Мы ничего не нарушаем, а упоминание безопасности в нормах не прописано»