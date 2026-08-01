  1. Спортс
  2. Хоккей
  3. Новости

  4. Давыдов о словах директора «Северстали» про то, что Шипачев «не подходит по стилю»: «Хороший «сюрприз» от чиновника из родного клуба. Сказались какие-то старые обиды, видимо»

0
Давыдов о словах директора «Северстали» про то, что Шипачев «не подходит по стилю»: «Хороший «сюрприз» от чиновника из родного клуба. Сказались какие-то старые обиды, видимо»
Давыдов о словах директора «Северстали» про Шипачева: хороший «сюрприз».

Трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов подверг критике директора «Северстали» Николая Канакова за его слова о Вадиме Шипачеве. 

39-летний форвард этим летом перешел из минского «Динамо» в «Салават Юлаев». 

– Очень хорошо, что в Череповце так красиво проводили Богдана Киселевича. Но была и «клякса».

– Какая?

– В день этой игры, когда Череповец встречал звездных гостей, меня неприятно удивило высказывание в прессе одного из директоров местного клуба.

Его спросили, почему летом не удалось вернуть в «Северсталь» воспитанника клуба и лучшего бомбардира в истории КХЛ Вадима Шипачева. И вот тут этот человек почему-то начал юлить и заявил, что у них быстрая команда, а Вадим якобы медленный.

Ничего не скажешь, хороший «сюрприз» подготовил Вадиму к звездному матчу в Череповце чиновник из родного клуба. Тем более что мы говорим о хоккее, где самое главное – быстро не бегать, а думать. И тот же Шипачев это два десятка лет доказывает. 

– Виталий Семенович, подозреваем, что вряд ли Шипачев обратил внимание на это высказывание…

– Ошибаетесь. Подавляющее большинство хоккеистов все читает – и каждая оценка для них важна.

Вспоминаю, как в свое время, когда был игроком, выписывал «Советский Спорт» и следил за всеми хоккейными публикациями. Сейчас газеты уходят в прошлое, но у всех есть интернет – и все можно прочитать прямо в раздевалке.

– Как объясните такую странную оценку, которая к тому же прозвучала в самое неудачное время?

 – Видимо, сказались какие-то старые обиды, все-таки в свое время Вадим покинул Череповец. Но для современного хоккея это обычное дело, – сказал Давыдов. 

Я впервые побывал в Череповце – на гала-матче со звездами НХЛ. Это ничуть не хуже «Матча года»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
logoБогдан Киселевич
logoСалават Юлаев
logoСеверсталь
logoВиталий Давыдов
logoВадим Шипачев
logoКХЛ
logoНиколай Канаков

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Кто этих вечно недовольных дедов постоянно о чем-то спрашивает? И что не так Канаков сказал и "юлил" якобы? Он просто транслирует позицию Козырева и всё, нам, болелам тоже хотелось бы видеть Шипу дома, но несмотря на это желание все понимают что в нынешнюю команду, с нынешними требованиями Козырева он не впишется, вот и всё
Шипачев ещё в том состоянии, что бы выбить, сравнительно для игрока такого возраста, жирный контракт. Сева просто жёстко ограничена в финансах. Это одна причина и она основная. Неужели такой уважаемый "эксперт" этого не понимает. Ну и стиль игры, действительно, не подойдёт для Вадима. Переход оборона/атака в считанные секунды для возрастного игрока просто недостижимы. При всем уважении к Шипачеву, его уму, диспетчерским качествам, умелым рукам и т.д. Это утопия.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Директор «Северстали» о Шипачеве: «У нас молодая команда. Да, он наш воспитанник, но Вадим – возрастной хоккеист. Возможно, он не попадает в наш стиль»
Шипачев о том, что должен заменить Кузнецова по роли в «Салавате»: «Женя – большой профессионал, хорошо себя проявил в Уфе, помог выйти во 2-й раунд. Я постараюсь играть в свой хоккей»
Панин о Шипачеве: «Он мне звонил до перехода, спрашивал про «Салават», инфраструктуру, город. Сказал ему: «Вадик, приезжай, будешь получать удовольствие от хоккея»
Шипачев о составе «Салавата»: «Команда хорошая будет по-любому, костяк остался. У Уфы всегда высокие задачи, так что должно быть все нормально»
Рекомендуем
Главные новости
Плющев о контракте Барабанова на 124 млн в год: «Не хотите работать системно – будете переплачивать. Дефицит игроков, одни и те же ходят по кругу»
Бут о дебюте в НХЛ: «Думал: «Е-мое, недавно играл на PlayStation за этих парней, а теперь выхожу против них на один лед». Мы обыграли «Анахайм» – 7:0»
Никита Щитов: «Кузнецов не сильно востребован на рынке. Руководство «Трактора» идет ему навстречу – они и раньше хотели, чтобы он вернулся»
Плющев о недопуске России: «Нужно жестко отстаивать интересы в ИИХФ, идти на конфликт. Если мы не проснемся, то вернемся в лучшем случае в 2028-м»
Гомоляко о 5-летнем контракте Глотова: «СКА наступает на те же грабли. Не вижу смысла в таком длинном договоре, они не дорабатываются»
Артем Батрак: «Кузнецов в «Тракторе» – сказка. Хорошо и для хоккеиста, и для клуба. Ну какая «Сибирь», зачем?»
СКА заплатит Глотову 284 млн рублей за 5 лет. Зарплата в первом сезоне – 25 млн («СЭ»)
ЦСКА заплатит Мамину 20 млн рублей за сезон («СЭ»)
СКА подписал контракт с Глотовым на 5 лет. Нападающий вернулся в клуб, отыграв 1,5 сезона за «Трактор»
Форвард «Юты» Бут о жизни в США: «Гречки нет, сырников нет, привыкал долго. Все вокруг слишком гостеприимные и улыбчивые – у нас такое редко бывает»
Ко всем новостям
Последние новости
Бокун подписал пробный контракт с минским «Динамо». Защитник играл за «Ладу» и «Северсталь» в прошлом сезоне
Агент Черных: «Надеемся, что Обе-Кюбель примет решение в пользу КХЛ. К Николя есть интерес со стороны топ-клубов»
Голд стал ассистентом генменеджера «Айлендерс» и генменеджером фарм-клуба в АХЛ. Он 12 сезонов работал в «Бостоне»
«Монреаль» подписал двусторонний контракт с Шубером на год. Защитник набрал 27 очков в 67 матчах в АХЛ в прошлом сезоне
Николай Заварухин о работе Дацюка в «Автомобилисте»: «Он плотно занимался МХЛ, я спрашивал про молодых. Мы с Павлом играли у Крикунова в «Ак Барсе», давно знакомы»
Экс-форвард «Авангарда» и «Салавата» Таратухин стал спортивным директором «Динамо» СПб. Ранее он тренировал «Капитан» из МХЛ
Черкас о недопуске России: «Нас отстранили не по спортивному принципу. Нужно быть готовыми и развивать инфраструктуру»
Даниил Бут: «В АХЛ больше грязных приемов, войны. В НХЛ больше мастерства – все быстрее бегают, лучше катаются и бросают»
Романов о 2-м месте Сорокина в голосовании за «Везину»: «Был уверен, что он выиграет. Илья был реально хорош, тащил команду»
4-й номер драфта-2025 Денуайе травмировался в матче молодежных сборных Канады и США. Уайатт Каллен упал на ноги форварду «Юты»