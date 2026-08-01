Давыдов о словах директора «Северстали» про то, что Шипачев «не подходит по стилю»: «Хороший «сюрприз» от чиновника из родного клуба. Сказались какие-то старые обиды, видимо»

Давыдов о словах директора «Северстали» про Шипачева: хороший «сюрприз».

Трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов подверг критике директора «Северстали » Николая Канакова за его слова о Вадиме Шипачеве.

39-летний форвард этим летом перешел из минского «Динамо» в «Салават Юлаев ».

– Очень хорошо, что в Череповце так красиво проводили Богдана Киселевича . Но была и «клякса».

– Какая?

– В день этой игры, когда Череповец встречал звездных гостей, меня неприятно удивило высказывание в прессе одного из директоров местного клуба.

Его спросили, почему летом не удалось вернуть в «Северсталь» воспитанника клуба и лучшего бомбардира в истории КХЛ Вадима Шипачева. И вот тут этот человек почему-то начал юлить и заявил, что у них быстрая команда, а Вадим якобы медленный.

Ничего не скажешь, хороший «сюрприз» подготовил Вадиму к звездному матчу в Череповце чиновник из родного клуба. Тем более что мы говорим о хоккее, где самое главное – быстро не бегать, а думать. И тот же Шипачев это два десятка лет доказывает.

– Виталий Семенович, подозреваем, что вряд ли Шипачев обратил внимание на это высказывание…

– Ошибаетесь. Подавляющее большинство хоккеистов все читает – и каждая оценка для них важна.

Вспоминаю, как в свое время, когда был игроком, выписывал «Советский Спорт» и следил за всеми хоккейными публикациями. Сейчас газеты уходят в прошлое, но у всех есть интернет – и все можно прочитать прямо в раздевалке.

– Как объясните такую странную оценку, которая к тому же прозвучала в самое неудачное время?

– Видимо, сказались какие-то старые обиды, все-таки в свое время Вадим покинул Череповец. Но для современного хоккея это обычное дело, – сказал Давыдов.

Я впервые побывал в Череповце – на гала-матче со звездами НХЛ. Это ничуть не хуже «Матча года»