Шмитс – лучший проспект «Рейнджерс» по версии Daily Faceoff. Гринтри – 2-й, Бодуан – 3-й, Хренко – 8-й, Гаранд – 10-й

Daily Faceoff опубликовал рейтинг проспектов «Рейнджерс».
Возглавил список 18-летний латвийский защитник Альбертс Шмитс, выбранный клубом под общим 5-м номером на драфте НХЛ-2026. Он уже подписал контракт новичка с клубом. В прошлом сезоне выступал за финский «Юкурит», немецкий «Мюнхен» и сборную Латвии.
Полный список выглядит следующим образом:
1. з Альбертс Шмитс (18 лет);
2. н Лиам Гринтри (20 лет, «Виндзор», OHL), может выступать в АХЛ со следующего сезона;
3. н Коул Бодуан (20 лет, «Бэрри», OHL), может выступать в АХЛ со следующего сезона;
4. з Скотт Морроу (23 года, «Хартфорд», АХЛ / «Рейнджерс»);
5. н Малькольм Спенс (19 лет, Michigan, NCAA);
6. з Дрю Фортескью (21 год, «Хартфорд», АХЛ);
7. з Эрик Эмери (20 лет, университет Северной Дакоты, NCAA);
8. н Томаш Хренко (18 лет, «Нитра», Словакия), в следующем сезоне сыграет за «Маскигон» в USHL;
9. з Бен Макбит (18 лет, университет Денвера, NCAA);
10. в Дилан Гаранд (24 года, «Хартфорд», АХЛ).
Отметим, что в список не включались игроки старше 23 лет (для вратарей планка выше – 25 лет), а также те, кто уже провел более 50 матчей в НХЛ.
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