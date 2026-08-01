  1. Спортс
  2. Хоккей
  3. Новости

  4. Шмитс – лучший проспект «Рейнджерс» по версии Daily Faceoff. Гринтри – 2-й, Бодуан – 3-й, Хренко – 8-й, Гаранд – 10-й

0
Шмитс – лучший проспект «Рейнджерс» по версии Daily Faceoff. Гринтри – 2-й, Бодуан – 3-й, Хренко – 8-й, Гаранд – 10-й
Альбертс Шмитс – лучший проспект «Рейнджерс» по версии Daily Faceoff.

Daily Faceoff опубликовал рейтинг проспектов «Рейнджерс».

Возглавил список 18-летний латвийский защитник Альбертс Шмитс, выбранный клубом под общим 5-м номером на драфте НХЛ-2026. Он уже подписал контракт новичка с клубом. В прошлом сезоне выступал за финский «Юкурит», немецкий «Мюнхен» и сборную Латвии. 

Полный список выглядит следующим образом:

1. з Альбертс Шмитс (18 лет);

2. н Лиам Гринтри (20 лет, «Виндзор», OHL), может выступать в АХЛ со следующего сезона;

3. н Коул Бодуан (20 лет, «Бэрри», OHL), может выступать в АХЛ со следующего сезона;

4. з Скотт Морроу (23 года, «Хартфорд», АХЛ / «Рейнджерс»);

5. н Малькольм Спенс (19 лет, Michigan, NCAA);

6. з Дрю Фортескью (21 год, «Хартфорд», АХЛ);

7. з Эрик Эмери (20 лет, университет Северной Дакоты, NCAA);

8. н Томаш Хренко (18 лет, «Нитра», Словакия), в следующем сезоне сыграет за «Маскигон» в USHL;

9. з Бен Макбит (18 лет, университет Денвера, NCAA);

10. в Дилан Гаранд (24 года, «Хартфорд», АХЛ).

Отметим, что в список не включались игроки старше 23 лет (для вратарей планка выше – 25 лет), а также те, кто уже провел более 50 матчей в НХЛ. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Daily Faceoff
logoАльбертс Шмитс
рейтинги
logoНХЛ
logoАХЛ
logoРейнджерс
logoХартфорд Вулф Пэк
Малькольм Спенс
Томаш Хренко
Эрик Эмери
logoДрю Фортескью
NCAA
Лиам Гринтри
Виндзор
Коул Бодуан
logoДилан Гаранд
logoСкотт Морроу
Бэрри Колтс
logoюниорская лига Онтарио
USHL
чемпионат Словакии
Нитра

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Рейнджерс плохо работают на драфте и не умеют развивать молодежь. Попытался вспомнить высокие пики, которые улетели Кравцов, Лиан Андерсон, Какко, Оттман.
Грустное зрелище
ОтветMatador
Грустное зрелище
Топ-10 как раз таки крепкий,а грустное зрелище,это что дальше этого топа никого нет...
У копов как и у нас, нету топ проспектов ;)
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Гамзин – 4-й в рейтинге проспектов «Айлендерс» по версии Daily Faceoff. Виктор Эклунд – 1-й, Эйзерман – 5-й, Прохоров – 7-й
Сурин – 4-й в рейтинге проспектов «Нэшвилла» по версии Daily Faceoff. Уайатт Каллен – 1-й, Брэди Мартин – 2-й, Иванкович – 9-й
Шуравин – 7-й в рейтинге проспектов «Флориды» от Daily Faceoff. Игнатавичюс – 1-й, Дивайн – 3-й, Вилманис – 5-й
Рекомендуем
Главные новости
Плющев о контракте Барабанова на 124 млн в год: «Не хотите работать системно – будете переплачивать. Дефицит игроков, одни и те же ходят по кругу»
Бут о дебюте в НХЛ: «Думал: «Е-мое, недавно играл на PlayStation за этих парней, а теперь выхожу против них на один лед». Мы обыграли «Анахайм» – 7:0»
Никита Щитов: «Кузнецов не сильно востребован на рынке. Руководство «Трактора» идет ему навстречу – они и раньше хотели, чтобы он вернулся»
Плющев о недопуске России: «Нужно жестко отстаивать интересы в ИИХФ, идти на конфликт. Если мы не проснемся, то вернемся в лучшем случае в 2028-м»
Гомоляко о 5-летнем контракте Глотова: «СКА наступает на те же грабли. Не вижу смысла в таком длинном договоре, они не дорабатываются»
Артем Батрак: «Кузнецов в «Тракторе» – сказка. Хорошо и для хоккеиста, и для клуба. Ну какая «Сибирь», зачем?»
СКА заплатит Глотову 284 млн рублей за 5 лет. Зарплата в первом сезоне – 25 млн («СЭ»)
ЦСКА заплатит Мамину 20 млн рублей за сезон («СЭ»)
СКА подписал контракт с Глотовым на 5 лет. Нападающий вернулся в клуб, отыграв 1,5 сезона за «Трактор»
Форвард «Юты» Бут о жизни в США: «Гречки нет, сырников нет, привыкал долго. Все вокруг слишком гостеприимные и улыбчивые – у нас такое редко бывает»
Ко всем новостям
Последние новости
Агент Черных: «Надеемся, что Обе-Кюбель примет решение в пользу КХЛ. К Николя есть интерес со стороны топ-клубов»
Голд стал ассистентом генменеджера «Айлендерс» и генменеджером фарм-клуба в АХЛ. Он 12 сезонов работал в «Бостоне»
«Монреаль» подписал двусторонний контракт с Шубером на год. Защитник набрал 27 очков в 67 матчах в АХЛ в прошлом сезоне
Николай Заварухин о работе Дацюка в «Автомобилисте»: «Он плотно занимался МХЛ, я спрашивал про молодых. Мы с Павлом играли у Крикунова в «Ак Барсе», давно знакомы»
Экс-форвард «Авангарда» и «Салавата» Таратухин стал спортивным директором «Динамо» СПб. Ранее он тренировал «Капитан» из МХЛ
Черкас о недопуске России: «Нас отстранили не по спортивному принципу. Нужно быть готовыми и развивать инфраструктуру»
Даниил Бут: «В АХЛ больше грязных приемов, войны. В НХЛ больше мастерства – все быстрее бегают, лучше катаются и бросают»
Романов о 2-м месте Сорокина в голосовании за «Везину»: «Был уверен, что он выиграет. Илья был реально хорош, тащил команду»
4-й номер драфта-2025 Денуайе травмировался в матче молодежных сборных Канады и США. Уайатт Каллен упал на ноги форварду «Юты»
Николай Заварухин: «КХЛ стала очень конкурентной, каждый может обыграть каждого. На это повлияло и то, что стало меньше иностранцев»