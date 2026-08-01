Шмитс – лучший проспект «Рейнджерс» по версии Daily Faceoff. Гринтри – 2-й, Бодуан – 3-й, Хренко – 8-й, Гаранд – 10-й

Альбертс Шмитс – лучший проспект «Рейнджерс» по версии Daily Faceoff.

Daily Faceoff опубликовал рейтинг проспектов «Рейнджерс».

Возглавил список 18-летний латвийский защитник Альбертс Шмитс, выбранный клубом под общим 5-м номером на драфте НХЛ-2026. Он уже подписал контракт новичка с клубом. В прошлом сезоне выступал за финский «Юкурит», немецкий «Мюнхен» и сборную Латвии.

Полный список выглядит следующим образом:

1. з Альбертс Шмитс (18 лет);

2. н Лиам Гринтри (20 лет, «Виндзор », OHL), может выступать в АХЛ со следующего сезона;

3. н Коул Бодуан (20 лет, «Бэрри», OHL), может выступать в АХЛ со следующего сезона;

4. з Скотт Морроу (23 года, «Хартфорд », АХЛ / «Рейнджерс »);

5. н Малькольм Спенс (19 лет, Michigan, NCAA);

6. з Дрю Фортескью (21 год, «Хартфорд», АХЛ);

7. з Эрик Эмери (20 лет, университет Северной Дакоты, NCAA);

8. н Томаш Хренко (18 лет, «Нитра », Словакия), в следующем сезоне сыграет за «Маскигон» в USHL;

9. з Бен Макбит (18 лет, университет Денвера, NCAA );

10. в Дилан Гаранд (24 года, «Хартфорд», АХЛ).

Отметим, что в список не включались игроки старше 23 лет (для вратарей планка выше – 25 лет), а также те, кто уже провел более 50 матчей в НХЛ.