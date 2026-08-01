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  4. Крикунов об уходе Тардифа с поста президента ИИХФ: «Боюсь, что только хуже будет. У этого хоть совесть какая‑то есть, раз уйти решил. У других никакой нет, похоже»

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Крикунов об уходе Тардифа с поста президента ИИХФ: «Боюсь, что только хуже будет. У этого хоть совесть какая‑то есть, раз уйти решил. У других никакой нет, похоже»
Крикунов об уходе Тардифа с поста президента ИИХФ: боюсь, что только хуже будет.

Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов не ожидает позитивных изменений для России в связи с избранием нового президента ИИХФ. 

Ранее Международная федерация хоккея продлила отстранение сборных России на сезон-2026/27. 

Действующий президент ИИХФ Люк Тардиф сложит полномочия в октябре, когда будет избран его преемник. 

– Я подумал, что Тардифа, наверное, политика так достала, что он сам решил уйти.

– Есть ли надежда на то, что с новым главой ИИХФ ситуация с нашим допуском станет проще?

– Я боюсь, что только хуже будет. У этого хоть совесть какая‑то есть, раз он уйти решил, а у других ребят, похоже, никакой совести нет, – сказал Крикунов. 

Ротенберг об ИИХФ: «Забудьте фамилию Тардифа, он уходит. Будут выборы, я знаю Райндля и других кандидатов. Они любят хоккей и точно сделают все, чтобы вернуть Россию»

Белорус Гончаров вошел в число кандидатов на пост главы ИИХФ. Бржиза, Райндль, Бах-Нильсен, Гонсалес, Хечуашвили, Оморканов и Раковец тоже претендуют на должность

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
отстранение и возвращение России
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Комментарии

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Как замечательно наши крикуновы разбираются с чужой совестью. С собственной им разобраться сложно - из-за её отсутствия.
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