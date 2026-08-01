  1. Спортс
  2. Хоккей
  3. Новости

  4. Защитник «Торпедо» Брики о болельщиках: «Хоккей в NCAA похож на КХЛ в этом плане. Скандируют всю игру, по-особенному заводятся в 3-м периоде. Нравится такая энергетика»

0
Защитник «Торпедо» Брики о болельщиках: «Хоккей в NCAA похож на КХЛ в этом плане. Скандируют всю игру, по-особенному заводятся в 3-м периоде. Нравится такая энергетика»
Защитник «Торпедо» Брики о болельщиках: хоккей в NCAA похож на КХЛ в этом плане.

Защитник «Торпедо» Скутер Брики сказал, что поведение болельщиков в КХЛ и NCAA похоже. 

– Вы узнавали что-то о «Торпедо» в интернете? Например, про атмосферу на старой ледовой арене в «Нагорном», когда поет весь стадион…

– Я видел фотографии и видео в интернете. «Нагорный» выглядит как отличное место для хоккея. Конечно, мне попадались видео с песней от фанатов в третьем периоде, что очень захватывающе.

Мне кажется, студенческий хоккей в США похож в этом плане на болельщиков в КХЛ: болельщики скандируют всю игру, а по-особенному заводятся в третьем периоде.

Так что не могу дождаться, чтобы стать частью этого праздника. Мне очень нравится такая энергетика на арене, я ею заряжаюсь. Это заставляет меня играть лучше, думаю, и всю команду тоже. Любой хоккеист хочет играть на заполненном стадионе.

– Грустно, что, вероятнее всего, вы начнете сезон сразу на новой арене? Не успеете побывать в «Нагорном».

– Думаю, и новая арена будет действительно отличной, она будет современной, красивой, удобной как для болельщиков, так и для зрителей.

При этом и «Нагорный», как я понимаю, особое место для местного зрителя. В любом случае я в предвкушении, – сказал Брики. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Чемпионат»
болельщики
NCAA
Нагорный дворец спорта профсоюзов
logoТорпедо
logoКХЛ
logoЧемпионат.com
Арена-Торпедо

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Тега у Брики нет? Непорядок!
:-)
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Дживани Смит о переходе в «Шанхай»: «Мои русские друзья рассказывали о хорошем уровне КХЛ. Захотелось приехать и самому все увидеть»
Защитник «Нефтехимика» Ловелл о том, что не попал в НХЛ: «Странная ситуация. В последнем сезоне в NCAA я был в топ-4 по очкам среди защитников – за Хатсоном, Кейси и Байумом»
Алексей Василевский об уходе из «Салавата»: «Болельщики писали слова поддержки и благодарности. Я не ожидал, было невероятно приятно»
Рекомендуем
Главные новости
Плющев о контракте Барабанова на 124 млн в год: «Не хотите работать системно – будете переплачивать. Дефицит игроков, одни и те же ходят по кругу»
Бут о дебюте в НХЛ: «Думал: «Е-мое, недавно играл на PlayStation за этих парней, а теперь выхожу против них на один лед». Мы обыграли «Анахайм» – 7:0»
Никита Щитов: «Кузнецов не сильно востребован на рынке. Руководство «Трактора» идет ему навстречу – они и раньше хотели, чтобы он вернулся»
Плющев о недопуске России: «Нужно жестко отстаивать интересы в ИИХФ, идти на конфликт. Если мы не проснемся, то вернемся в лучшем случае в 2028-м»
Гомоляко о 5-летнем контракте Глотова: «СКА наступает на те же грабли. Не вижу смысла в таком длинном договоре, они не дорабатываются»
Артем Батрак: «Кузнецов в «Тракторе» – сказка. Хорошо и для хоккеиста, и для клуба. Ну какая «Сибирь», зачем?»
СКА заплатит Глотову 284 млн рублей за 5 лет. Зарплата в первом сезоне – 25 млн («СЭ»)
ЦСКА заплатит Мамину 20 млн рублей за сезон («СЭ»)
СКА подписал контракт с Глотовым на 5 лет. Нападающий вернулся в клуб, отыграв 1,5 сезона за «Трактор»
Форвард «Юты» Бут о жизни в США: «Гречки нет, сырников нет, привыкал долго. Все вокруг слишком гостеприимные и улыбчивые – у нас такое редко бывает»
Ко всем новостям
Последние новости
Бокун подписал пробный контракт с минским «Динамо». Защитник играл за «Ладу» и «Северсталь» в прошлом сезоне
Агент Черных: «Надеемся, что Обе-Кюбель примет решение в пользу КХЛ. К Николя есть интерес со стороны топ-клубов»
Голд стал ассистентом генменеджера «Айлендерс» и генменеджером фарм-клуба в АХЛ. Он 12 сезонов работал в «Бостоне»
«Монреаль» подписал двусторонний контракт с Шубером на год. Защитник набрал 27 очков в 67 матчах в АХЛ в прошлом сезоне
Николай Заварухин о работе Дацюка в «Автомобилисте»: «Он плотно занимался МХЛ, я спрашивал про молодых. Мы с Павлом играли у Крикунова в «Ак Барсе», давно знакомы»
Экс-форвард «Авангарда» и «Салавата» Таратухин стал спортивным директором «Динамо» СПб. Ранее он тренировал «Капитан» из МХЛ
Черкас о недопуске России: «Нас отстранили не по спортивному принципу. Нужно быть готовыми и развивать инфраструктуру»
Даниил Бут: «В АХЛ больше грязных приемов, войны. В НХЛ больше мастерства – все быстрее бегают, лучше катаются и бросают»
Романов о 2-м месте Сорокина в голосовании за «Везину»: «Был уверен, что он выиграет. Илья был реально хорош, тащил команду»
4-й номер драфта-2025 Денуайе травмировался в матче молодежных сборных Канады и США. Уайатт Каллен упал на ноги форварду «Юты»