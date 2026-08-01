Защитник «Торпедо» Брики о болельщиках: «Хоккей в NCAA похож на КХЛ в этом плане. Скандируют всю игру, по-особенному заводятся в 3-м периоде. Нравится такая энергетика»

Защитник «Торпедо» Брики о болельщиках: хоккей в NCAA похож на КХЛ в этом плане.

Защитник «Торпедо » Скутер Брики сказал, что поведение болельщиков в КХЛ и NCAA похоже.

– Вы узнавали что-то о «Торпедо» в интернете? Например, про атмосферу на старой ледовой арене в «Нагорном», когда поет весь стадион…

– Я видел фотографии и видео в интернете. «Нагорный» выглядит как отличное место для хоккея. Конечно, мне попадались видео с песней от фанатов в третьем периоде, что очень захватывающе.

Мне кажется, студенческий хоккей в США похож в этом плане на болельщиков в КХЛ : болельщики скандируют всю игру, а по-особенному заводятся в третьем периоде.

Так что не могу дождаться, чтобы стать частью этого праздника. Мне очень нравится такая энергетика на арене, я ею заряжаюсь. Это заставляет меня играть лучше, думаю, и всю команду тоже. Любой хоккеист хочет играть на заполненном стадионе.

– Грустно, что, вероятнее всего, вы начнете сезон сразу на новой арене? Не успеете побывать в «Нагорном».

– Думаю, и новая арена будет действительно отличной, она будет современной, красивой, удобной как для болельщиков, так и для зрителей.

При этом и «Нагорный», как я понимаю, особое место для местного зрителя. В любом случае я в предвкушении, – сказал Брики.