Никитин о Замуле в ЦСКА: ему нужно перезапускать карьеру, пока не поздно.

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о переходе в команду защитника Егора Замулы .

26-летний защитник вернулся в Россию после 9 сезонов в Северной Америке. Он провел 188 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и 130 – в АХЛ.

– Егор Замула вернулся в Россию и подписал контракт с ЦСКА. Удивлены его возвращению?

– Для меня в целом неудивительно, ведь не просто так выменяли права на него у «Торпедо». Я достаточно давно за ним следил, еще с молодежной сборной знаю Егора. Видел, что ему нужно перезапускать карьеру, пока не поздно, плюс так совпало, все совпало с его пониманием сложившейся ситуации.

Для любого хоккеиста первостепенно получать удовольствие от игры - это то, что тобой движет. В последние годы, наверное, у Егора это не так хорошо получалось, но сейчас есть возможность стать важной частью большой команды - это дорогого стоит, – сказал Никитин.