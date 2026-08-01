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  4. Ротенберг о смерти Едешко: «Его имя навсегда осталось в истории нашего спорта. Мы смотрели фильм «Движение вверх» вместе с игроками сборных России. Он учит никогда не сдаваться»

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Ротенберг о смерти Едешко: «Его имя навсегда осталось в истории нашего спорта. Мы смотрели фильм «Движение вверх» вместе с игроками сборных России. Он учит никогда не сдаваться»
Ротенберг о смерти Едешко: его имя навсегда осталось в истории нашего спорта.

Первый вице-президент ФХР, главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг выразил соболезнования в связи со смертью бывшего игрока сборной СССР по баскетболу Ивана Едешко

«Ушел из жизни Иван Иванович Едешко – олимпийский чемпион, выдающийся баскетболист и тренер, человек, чье имя навсегда осталось в истории отечественного спорта.

Именно Иван Иванович отдал «золотой» пас на Александра Белова в финале Олимпиады 1972 года с американцами. История той победы легла в основу фильма «Движение вверх». Мы смотрели его вместе с игроками сборных России, показывали воспитанникам академии «Красная Машина-Юниор». Этот фильм вдохновляет, учит верить в команду, не сдаваться даже тогда, когда времени почти не осталось, всегда играть за свою страну с полной отдачей.

Эта медаль стала самой главной в карьере Ивана Ивановича, но не единственной. Он также становился чемпионом мира, двукратным чемпионом Европы, многократным чемпионом СССР. Завершив игровую карьеру, он продолжил служить спорту уже как тренер, передавая знания и опыт следующим поколениям.

Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Ивана Ивановича, его друзьям, ученикам, партнерам и всему баскетбольному сообществу.

Светлая память великому спортсмену!» – написал Ротенберг в своем телеграм-канале.

Тот самый пас Ивана Едешко, который мы не забудем – за 3 секунды до конца олимпийского финала

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
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Комментарии

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Этот говнюк вечно присосется либо к трагической вести, либо к радостной. Про таких мудаков говорят- им что свадьба что похороны все одно. Омерзительный тип!!!
Ответy4t4nfbg85
Этот говнюк вечно присосется либо к трагической вести, либо к радостной. Про таких мудаков говорят- им что свадьба что похороны все одно. Омерзительный тип!!!
Для него даже смерть человека - повод приплести свою Красную Машину. Вечно танцы на костях устраивает. И "Движение Вверх" лучше бы вообще не вспоминать, учитывая весь его скандальный бэкграунд
ОтветVixy11
Для него даже смерть человека - повод приплести свою Красную Машину. Вечно танцы на костях устраивает. И "Движение Вверх" лучше бы вообще не вспоминать, учитывая весь его скандальный бэкграунд
Дороги в стране - как машины в стране.
Как и зарплаты, футбол и, конечно, кино...
упырь, даже на смерти кликбейт.
У этого недочеловека давно нет ничего человеческого, порядочности и честности. Совесть для него понятие вообще не существует.
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