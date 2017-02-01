Олег Знарок: «Не позавидуешь ситуации, которая сложилась в команде Захаркина, которого я очень уважаю»
Главный тренер СКА Олег Знарок дал комментарий после победы над «Салаватом Юлаевым» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
– Тяжелая игра получилась. Команда соперника очень здорово играла, но вратарь сломался. Не позавидуешь ситуации, которая сложилась в команде тренера, которого я очень уважаю.
– Какие прогнозы по Андрею Зубареву?
– Он уже готов играть. Сейчас набирает кондиции, – заявил Знарок.
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