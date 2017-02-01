Главный тренер СКА Олег Знарок дал комментарий после победы над «Салаватом Юлаевым» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Тяжелая игра получилась. Команда соперника очень здорово играла, но вратарь сломался. Не позавидуешь ситуации, которая сложилась в команде тренера, которого я очень уважаю.

– Какие прогнозы по Андрею Зубареву?

– Он уже готов играть. Сейчас набирает кондиции, – заявил Знарок.