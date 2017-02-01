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    Олег Знарок: «Не позавидуешь ситуации, которая сложилась в команде Захаркина, которого я очень уважаю»

    Теги Салават Юлаев СКА Андрей Зубарев Игорь Захаркин Олег Знарок КХЛ

    Главный тренер СКА Олег Знарок дал комментарий после победы над «Салаватом Юлаевым» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    – Тяжелая игра получилась. Команда соперника очень здорово играла, но вратарь сломался. Не позавидуешь ситуации, которая сложилась в команде тренера, которого я очень уважаю.

    – Какие прогнозы по Андрею Зубареву?

    – Он уже готов играть. Сейчас набирает кондиции, – заявил Знарок.

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