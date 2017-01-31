Андрей Скабелка: «Смешно слушать про конфликт Шумакова с командой»
Тренер «Сибири» Андрей Скабелка передал впечатления от победы над «Куньлунем» (1:0).
– Была игра равных соперников. «Куньлунь» – хорошая организованная команда с мастерством. Мы очень хотели добиться этой победы, готовимся дальше. Команда вся сражалась, было 22 блокированных броска. Когда ребята друг за друга лупятся – это очень важно. Никого не хочу выделять.
– Хватит ли Тэйлора на длинную дистанцию?
– Мы профессиональные хоккеисты, должно хватить
– Что с Налимовым?
– Точно сказать не могу. У него травма, Иван не тренируется, сложный момент.
– У Шумакова конфликт с командой?
– Вы что, шутите? Зачем вы собираете слухи и задаете мне такие вопросы? Смешно даже слушать, – сказал Скабелка.
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