Тренер Андрей Скабелка передал впечатления от победы над (1:0).

– Была игра равных соперников. «Куньлунь» – хорошая организованная команда с мастерством. Мы очень хотели добиться этой победы, готовимся дальше. Команда вся сражалась, было 22 блокированных броска. Когда ребята друг за друга лупятся – это очень важно. Никого не хочу выделять.

– Хватит ли на длинную дистанцию?

– Мы профессиональные хоккеисты, должно хватить

– Что с ?

– Точно сказать не могу. У него травма, Иван не тренируется, сложный момент.

– У Шумакова конфликт с командой?

– Вы что, шутите? Зачем вы собираете слухи и задаете мне такие вопросы? Смешно даже слушать, – сказал Скабелка.