Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Андрей Скабелка: «Смешно слушать про конфликт Шумакова с командой»

    Теги Сибирь травмы Андрей Скабелка КХЛ Иван Налимов Сергей Шумаков Дэнни Тэйлор Куньлунь Ред Стар

    Тренер «Сибири» Андрей Скабелка передал впечатления от победы над «Куньлунем» (1:0).

    – Была игра равных соперников. «Куньлунь» – хорошая организованная команда с мастерством. Мы очень хотели добиться этой победы, готовимся дальше. Команда вся сражалась, было 22 блокированных броска. Когда ребята друг за друга лупятся – это очень важно. Никого не хочу выделять.

    – Хватит ли Тэйлора на длинную дистанцию?

    – Мы профессиональные хоккеисты, должно хватить

    – Что с Налимовым?

    – Точно сказать не могу. У него травма, Иван не тренируется, сложный момент.

    – У Шумакова конфликт с командой?

    – Вы что, шутите? Зачем вы собираете слухи и задаете мне такие вопросы? Смешно даже слушать, – сказал Скабелка.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться