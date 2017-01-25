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    «Витязь» впервые с 2011 года одержал 5 побед подряд в КХЛ

    Теги Витязь КХЛ

    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» дома победил магнитогорский «Металлург» (3:2).

    Таким образом, команда Валерия Белова продлила победную серию до 5 матчей. Ранее клуб из Подольска выиграл у «Куньлуня» (2:1), «Ак Барса» (3:2), «Лады» (4:1) и «Салавата Юлаева» (4:3 Б).

    Отметим, что «Витязь» выиграл пять матчей подряд во второй раз в истории КХЛ. Первый раз это случилось в 2011 году.

    После 53 матчей «Витязь» расположился на 7-м месте в таблице Западной конференции, набрав 83 очка.

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