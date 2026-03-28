  • Дональд Трамп: «Тайгер Вудс – мой очень близкий друг, он потрясающий человек, но сейчас у него есть определенные трудности»
Дональд Трамп: «Тайгер Вудс – мой очень близкий друг, он потрясающий человек, но сейчас у него есть определенные трудности»

Дональд Трамп отреагировал на арест гольфиста Тайгера Вудса.

В пятницу Вудс попал в аварию во Флориде и отказался от сдачи анализа мочи, что является нарушением. Его машина перевернулась, задев прицеп грузовика во время обгона. Вудс и водитель второго авто не пострадали.

В тюрьме гольфист прошел проверку на алкотестере, которая не выявила следов алкоголя. Но предполагается, что Вудс мог принимать наркотики или средства для медикаментозного лечения.

«Мне очень жаль. У него возникли некоторые трудности. Произошла авария, это все, что мне известно. Он мой очень близкий друг. Он потрясающий человек, но сейчас у него есть определенные трудности», – заявил президент США.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Fox News
Материалы по теме
92-летний Дон Черри – сторонник Трампа, сказал сын эксперта: «Дону нравится парень, говорящий: «США прежде всего». Он хотел бы увидеть, как кто-то скажет: «Канада прежде всего»
42 минуты назад
Тайгер Вудс был арестован за вождение в нетрезвом виде
сегодня, 06:33
Внучка Трампа встретилась с Соболенко в Майами
вчера, 10:01Фото
Рекомендуем
Главные новости
Тайгер Вудс был арестован за вождение в нетрезвом виде
сегодня, 06:33
Дональд Трамп: «Заниматься часами на беговой дорожке – это скучно. Мой фитнес – это быстрый раунд в гольф»
2 января, 08:11
Внучка Трампа заняла последнее место на дебютном для себя турнире LGPA по гольфу
15 ноября 2025, 17:28
Светлана Журова: «Мне было бы интересно сыграть с Трампом в гольф. Если играть с учетом гандикапа, мы бы поборолись»
5 сентября 2025, 15:12
Дональд Трамп в сентябре посетит турнир серии PGA Tour по гольфу
24 августа 2025, 19:55
В Японии перенесли турнир по гольфу из-за появления медведя на поле
20 июля 2025, 09:56
Журова предлагала Трампу сыграть в гольф: «Написала ему в соцсети: «Давайте переплавим пушки на клюшки». Он не отреагировал, но предложение осталось в силе»
13 июля 2025, 16:32
«Гольф может быть опасным видом спорта». Трамп сообщил, что Уиткоффа укусил лебедь во время игры
26 мая 2025, 07:12Фото
Тайгер Вудс встречается с бывшей женой Дональда Трампа-младшего
24 марта 2025, 06:30
«Не уверена, что Трамп сможет поучаствовать, но если согласится, то Путину придется в гольф с ним сыграть». Журова о матчах НХЛ и КХЛ
20 марта 2025, 06:09
Ко всем новостям
Последние новости
Алиса Молоканова выиграла турнир Tommy Fleetwood International в Рас-эль-Хайме
24 ноября 2025, 14:24
«Лига будущих чемпионов»: побед добились Анастасия Сухова и Алина Акимжанова, состоялся матч юниорских сборных России и Беларуси
25 сентября 2025, 12:22
Кубок России по гольфу выиграли Алиса Молоканова из Московской области и Артем Филаткин из Москвы
13 сентября 2025, 13:27
24 сентября в Дмитрове пройдет турнир «Лиги будущих чемпионов»
9 сентября 2025, 14:42
Егор Ерошенко и Нина Пегова выиграли чемпионат Московской области по гольфу
30 августа 2025, 19:23
Первые места в старших группах Первенства России по гольфу завоевали игроки из Московской области
25 августа 2025, 16:41
Чемпионат Московской области пройдет с 26 по 29 августа в ГК «Агаларов»
14 августа 2025, 11:02
Ерошенко и Прохорова защитили титулы чемпионов России по гольфу
4 августа 2025, 09:56
Московская область оформила золотой дубль на первом командном чемпионате России по гольфу
26 июля 2025, 20:40
В Пестово прошел ежегодный турнир журнала «Гольф-клуб»
16 июля 2025, 12:18
Рекомендуем