Дональд Трамп: «Тайгер Вудс – мой очень близкий друг, он потрясающий человек, но сейчас у него есть определенные трудности»

Трамп: Тайгер Вудс – потрясающий человек, но сейчас у него трудности.

Дональд Трамп отреагировал на арест гольфиста Тайгера Вудса.

В пятницу Вудс попал в аварию во Флориде и отказался от сдачи анализа мочи, что является нарушением. Его машина перевернулась, задев прицеп грузовика во время обгона. Вудс и водитель второго авто не пострадали.

В тюрьме гольфист прошел проверку на алкотестере, которая не выявила следов алкоголя. Но предполагается, что Вудс мог принимать наркотики или средства для медикаментозного лечения.

«Мне очень жаль. У него возникли некоторые трудности. Произошла авария, это все, что мне известно. Он мой очень близкий друг. Он потрясающий человек, но сейчас у него есть определенные трудности», – заявил президент США.