Гольфист Тайгер Вудс был арестован за вождение в нетрезвом виде.

Американский гольфист Тайгер Вудс был арестован по обвинению в вождении в нетрезвом виде.

Как сообщает Reuters, в пятницу Вудс попал в аварию во Флориде и отказался от сдачи анализа мочи, что является нарушением. Его машина перевернулась, задев прицеп грузовика во время обгона. Вудс и водитель второго авто не пострадали.

В тюрьме округа Мартин гольфист прошел проверку на алкотестере, которая не выявила следов алкоголя. Но предполагается, что Вудс мог принимать наркотики или средства для медикаментозного лечения.

Позже Вудса освободили из-под стражи. Ему предъявлены обвинения в вождении в нетрезвом виде, нанесении ущерба имуществу и отказе пройти законную проверку.

Вудсу 50 лет, он 15-кратный победитель турниров «Мэйджор».