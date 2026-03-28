Тайгер Вудс был арестован за вождение в нетрезвом виде

Американский гольфист Тайгер Вудс был арестован по обвинению в вождении в нетрезвом виде.
Как сообщает Reuters, в пятницу Вудс попал в аварию во Флориде и отказался от сдачи анализа мочи, что является нарушением. Его машина перевернулась, задев прицеп грузовика во время обгона. Вудс и водитель второго авто не пострадали.
В тюрьме округа Мартин гольфист прошел проверку на алкотестере, которая не выявила следов алкоголя. Но предполагается, что Вудс мог принимать наркотики или средства для медикаментозного лечения.
Позже Вудса освободили из-под стражи. Ему предъявлены обвинения в вождении в нетрезвом виде, нанесении ущерба имуществу и отказе пройти законную проверку.
Вудсу 50 лет, он 15-кратный победитель турниров «Мэйджор».
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Reuters
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
- Ты где был??
- В гольф играл..
- А почему он тебя пахнет водкой?!
- А должно пахнуть травой и мячами для гольфа??
Долина
Тимберлейк
Вудс
В иерархии кого трогать нельзя тоже так же,запомни пожалуйста