Тайгер Вудс был арестован за вождение в нетрезвом виде

Американский гольфист Тайгер Вудс был арестован по обвинению в вождении в нетрезвом виде.

Как сообщает Reuters, в пятницу Вудс попал в аварию во Флориде и отказался от сдачи анализа мочи, что является нарушением. Его машина перевернулась, задев прицеп грузовика во время обгона. Вудс и водитель второго авто не пострадали.

В тюрьме округа Мартин гольфист прошел проверку на алкотестере, которая не выявила следов алкоголя. Но предполагается, что Вудс мог принимать наркотики или средства для медикаментозного лечения.

Позже Вудса освободили из-под стражи. Ему предъявлены обвинения в вождении в нетрезвом виде, нанесении ущерба имуществу и отказе пройти законную проверку.

Вудсу 50 лет, он 15-кратный победитель турниров «Мэйджор».

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Reuters
Дома:
- Ты где был??
- В гольф играл..
- А почему он тебя пахнет водкой?!
- А должно пахнуть травой и мячами для гольфа??
А ведь он мог кого-то сбить насмерть! Его надо посадить на 5 лет, лишить водительских прав и дисквалифицировать за недостойное спортсмена поведение!
В КБ спешил, там Жигулёвское по акции!
Тайгер вообще бывает трезвым?
Тимберлейк, потом Вудс, кто следующий?
Ответ SpalmerE
Тимберлейк, потом Вудс, кто следующий?
Неправильная последовательность
Долина
Тимберлейк
Вудс
В иерархии кого трогать нельзя тоже так же,запомни пожалуйста
Дональд Трамп: «Заниматься часами на беговой дорожке – это скучно. Мой фитнес – это быстрый раунд в гольф»
2 января, 08:11
Внучка Трампа заняла последнее место на дебютном для себя турнире LGPA по гольфу
15 ноября 2025, 17:28
Светлана Журова: «Мне было бы интересно сыграть с Трампом в гольф. Если играть с учетом гандикапа, мы бы поборолись»
5 сентября 2025, 15:12
Дональд Трамп в сентябре посетит турнир серии PGA Tour по гольфу
24 августа 2025, 19:55
В Японии перенесли турнир по гольфу из-за появления медведя на поле
20 июля 2025, 09:56
Журова предлагала Трампу сыграть в гольф: «Написала ему в соцсети: «Давайте переплавим пушки на клюшки». Он не отреагировал, но предложение осталось в силе»
13 июля 2025, 16:32
«Гольф может быть опасным видом спорта». Трамп сообщил, что Уиткоффа укусил лебедь во время игры
26 мая 2025, 07:12Фото
Тайгер Вудс встречается с бывшей женой Дональда Трампа-младшего
24 марта 2025, 06:30
«Не уверена, что Трамп сможет поучаствовать, но если согласится, то Путину придется в гольф с ним сыграть». Журова о матчах НХЛ и КХЛ
20 марта 2025, 06:09
Адам Сэндлер с клюшкой в тизере-трейлере «Счастливчика Гилмора 2». Премьера – 25 июля
18 марта 2025, 13:40Кино
Алиса Молоканова выиграла турнир Tommy Fleetwood International в Рас-эль-Хайме
24 ноября 2025, 14:24
«Лига будущих чемпионов»: побед добились Анастасия Сухова и Алина Акимжанова, состоялся матч юниорских сборных России и Беларуси
25 сентября 2025, 12:22
Кубок России по гольфу выиграли Алиса Молоканова из Московской области и Артем Филаткин из Москвы
13 сентября 2025, 13:27
24 сентября в Дмитрове пройдет турнир «Лиги будущих чемпионов»
9 сентября 2025, 14:42
Егор Ерошенко и Нина Пегова выиграли чемпионат Московской области по гольфу
30 августа 2025, 19:23
Первые места в старших группах Первенства России по гольфу завоевали игроки из Московской области
25 августа 2025, 16:41
Чемпионат Московской области пройдет с 26 по 29 августа в ГК «Агаларов»
14 августа 2025, 11:02
Ерошенко и Прохорова защитили титулы чемпионов России по гольфу
4 августа 2025, 09:56
Московская область оформила золотой дубль на первом командном чемпионате России по гольфу
26 июля 2025, 20:40
В Пестово прошел ежегодный турнир журнала «Гольф-клуб»
16 июля 2025, 12:18
