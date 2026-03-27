Внучка Трампа встретилась с Соболенко в Майами

Внучка президента США Дональда Трампа сфотографировалась с Ариной Соболенко в Майами.

«Получила огромное удовольствие от просмотра матча Арины. Давай же сделаем это в субботу👊», – подписала фото Кай Трамп.

18-летняя Кай – блогер и гольфистка, а также старшая дочь Дональда Трампа-младшего и Ванессы Хейдон. Она старшая внучка 45-го и 47-го президента США Дональда Трампа.

В финале Соболенко сыграет с Коко Гауфф .

