Внучка Трампа встретилась с Соболенко в Майами
Внучка президента США Дональда Трампа сфотографировалась с Ариной Соболенко в Майами.
«Получила огромное удовольствие от просмотра матча Арины. Давай же сделаем это в субботу👊», – подписала фото Кай Трамп.
18-летняя Кай – блогер и гольфистка, а также старшая дочь Дональда Трампа-младшего и Ванессы Хейдон. Она старшая внучка 45-го и 47-го президента США Дональда Трампа.
В финале Соболенко сыграет с Коко Гауфф.
Соболенко так сурова, что уничтожила даже Рыбакину – главную соперницу в 2026-м
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: соцсети Кай Трамп
То есть внучка президента США в финале будет болеть не за гражданку Штатов, а за гражданку государства, с которым у её дедушки довольно напряжённые отношения, да?
У её дедушки со всеми напряжённые отношения, включая половину населения собственной страны. Что ж теперь, ни за кого болеть нельзя?
Что-то внучка не айс. Иванка посимпатичнее будет.
