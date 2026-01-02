  • Спортс
  • Гольф
  • Новости
  • Дональд Трамп: «Заниматься часами на беговой дорожке – это скучно. Мой фитнес – это быстрый раунд в гольф»
15

Дональд Трамп: «Заниматься часами на беговой дорожке – это скучно. Мой фитнес – это быстрый раунд в гольф»

Трамп признался, что ему скучно заниматься на беговой дорожке.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что ему скучно заниматься на беговой дорожке.

«Ходить или бегать на беговой дорожке часами, как делают некоторые – это не для меня. Мне просто такое не нравится, это скучно.

Мой фитнес – это быстрый раунд в гольф, но не особо часто в течение недели», – сказал Трамп.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: WSJ
logoДональд Трамп
Фитнес
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Гольф в Telegram
Материалы по теме
Абрамович нанял «юристов топ-уровня» для работы над делом о замороженных средствах. Экс-владелец «Челси» не выполнит требование Стармера о передаче денег Украине (The Times)
27 декабря 2025, 20:03
Овечкин получил 0,3% голосов россиян в опросе на звание человек года-2025, Путин – 33%, Трамп – 4%, Лавров, Долина и Маск – по 1%. 35% не назвали никого (Russian Field)
26 декабря 2025, 18:43
Генсек РФС о матче с США: «Реализуем свою часть работы по векторам, задаваемым государством. Контакты развиваются по синусоиде – американцы ориентируются на заявления Трампа»
25 декабря 2025, 08:12
Главные новости
Внучка Трампа заняла последнее место на дебютном для себя турнире LGPA по гольфу
15 ноября 2025, 17:28
Светлана Журова: «Мне было бы интересно сыграть с Трампом в гольф. Если играть с учетом гандикапа, мы бы поборолись»
5 сентября 2025, 15:12
Дональд Трамп в сентябре посетит турнир серии PGA Tour по гольфу
24 августа 2025, 19:55
В Японии перенесли турнир по гольфу из-за появления медведя на поле
20 июля 2025, 09:56
Журова предлагала Трампу сыграть в гольф: «Написала ему в соцсети: «Давайте переплавим пушки на клюшки». Он не отреагировал, но предложение осталось в силе»
13 июля 2025, 16:32
«Гольф может быть опасным видом спорта». Трамп сообщил, что Уиткоффа укусил лебедь во время игры
26 мая 2025, 07:12Фото
Тайгер Вудс встречается с бывшей женой Дональда Трампа-младшего
24 марта 2025, 06:30
«Не уверена, что Трамп сможет поучаствовать, но если согласится, то Путину придется в гольф с ним сыграть». Журова о матчах НХЛ и КХЛ
20 марта 2025, 06:09
Адам Сэндлер с клюшкой в тизере-трейлере «Счастливчика Гилмора 2». Премьера – 25 июля
18 марта 2025, 13:40Кино
275 гольфисток подписали письмо с просьбой отстранить от женских соревнований трансгендера Хейли Дэвидсон
23 октября 2024, 20:24
Ко всем новостям
Последние новости
Алиса Молоканова выиграла турнир Tommy Fleetwood International в Рас-эль-Хайме
24 ноября 2025, 14:24
«Лига будущих чемпионов»: побед добились Анастасия Сухова и Алина Акимжанова, состоялся матч юниорских сборных России и Беларуси
25 сентября 2025, 12:22
Кубок России по гольфу выиграли Алиса Молоканова из Московской области и Артем Филаткин из Москвы
13 сентября 2025, 13:27
24 сентября в Дмитрове пройдет турнир «Лиги будущих чемпионов»
9 сентября 2025, 14:42
Егор Ерошенко и Нина Пегова выиграли чемпионат Московской области по гольфу
30 августа 2025, 19:23
Первые места в старших группах Первенства России по гольфу завоевали игроки из Московской области
25 августа 2025, 16:41
Чемпионат Московской области пройдет с 26 по 29 августа в ГК «Агаларов»
14 августа 2025, 11:02
Ерошенко и Прохорова защитили титулы чемпионов России по гольфу
4 августа 2025, 09:56
Московская область оформила золотой дубль на первом командном чемпионате России по гольфу
26 июля 2025, 20:40
В Пестово прошел ежегодный турнир журнала «Гольф-клуб»
16 июля 2025, 12:18