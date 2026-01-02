Дональд Трамп: «Заниматься часами на беговой дорожке – это скучно. Мой фитнес – это быстрый раунд в гольф»

Трамп признался, что ему скучно заниматься на беговой дорожке.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что ему скучно заниматься на беговой дорожке.

«Ходить или бегать на беговой дорожке часами, как делают некоторые – это не для меня. Мне просто такое не нравится, это скучно.

Мой фитнес – это быстрый раунд в гольф, но не особо часто в течение недели», – сказал Трамп.