92-летний Дон Черри – сторонник Трампа, сказал сын эксперта: «Дону нравится парень, говорящий: «США прежде всего». Он хотел бы увидеть, как кто-то скажет: «Канада прежде всего»

92-летний канадский эксперт Дон Черри – сторонник Трампа.

Сын Дона Черри заявил, что 92-летнему канадскому эксперту и бывшему тренеру «Бостона» нравится политика президента США Дональда Трампа .

«Он не слишком следит за политикой, но ему нравится Трамп. Он его сторонник.

Дон говорит: «Мне нравится парень, который говорит: «США прежде всего». Я бы хотел увидеть, как кто-то скажет: «Канада прежде всего», – сказал Тим Черри.

