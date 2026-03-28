  • 92-летний Дон Черри – сторонник Трампа, сказал сын эксперта: «Дону нравится парень, говорящий: «США прежде всего». Он хотел бы увидеть, как кто-то скажет: «Канада прежде всего»
92-летний канадский эксперт Дон Черри – сторонник Трампа.

Сын Дона Черри заявил, что 92-летнему канадскому эксперту и бывшему тренеру «Бостона» нравится политика президента США Дональда Трампа.

«Он не слишком следит за политикой, но ему нравится Трамп. Он его сторонник.

Дон говорит: «Мне нравится парень, который говорит: «США прежде всего». Я бы хотел увидеть, как кто-то скажет: «Канада прежде всего», – сказал Тим Черри.

Дональд Трамп: «Поздравляю МОК с решением запретить мужчинам участвовать в женском спорте. Это происходит только благодаря моему указу»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportskeeda
Да, часто престарелым людям нравится примитивный популизм.
Со всеми этими сморщенными временем эпигонами оригинального воззвания "Дойчланд убер аллес" все давно понятно. Это такой популистский нарциссический национализм, за которым ничего не стоит кроме самолюбования и торжественного оплакивания старого мира, поэтому вся риторика того же Трампа выглядит так комично и нелепо.
Не удивительно, он тем ещё шовинистом был.
Serh08
Не удивительно, он тем ещё шовинистом был.
шовинист, это про национальность, не про другое, канадский или советский, - это лабуда. Ленин, с Троцким и Трампом не шовинисты, хотя про Троцкого не уверен.
Я напомню, что "супердержава" Канада - член G7, 10-я экономика мира и пр. - до сих пор юридически что-то среднее между колонией и доминионом Великобритании в так называемом британском Содружестве наций.
Официальный глава Канады - это английский король и за порядком там присматривает - королевский наместник - генерал-губернатор Канады. Премьер-министр Канады и депутаты парламента приносят при вступлении в должность официальную присягу английскому королю.
«Я клянусь, что буду верен и буду преданно служить его величеству королю Карлу III, королю Канады, его преемникам и наследникам. Во всем я буду поступать так, как подобает поступать верному и истинному слуге его величества»

И эта страна возмущается и обижается на Трампа, когда тот троллит её 51-м штатом и грозит аннексировать.
Хм… я почему-то был уверен что он давно умер…
Ничего плохого нет в том, что прежде всего должна быть та страна, в которой ты живешь, ее интересы. Вопрос в том, что для этого делается и как это делается
Стариков обижать нельзя, Дон хоть и руссофоб но изречение mother of all elbows (типа Царь Локоть) когда П.Буре вырубил капитана Старс со всей дури принадлежит именно ему.
