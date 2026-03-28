92-летний Дон Черри – сторонник Трампа, сказал сын эксперта: «Дону нравится парень, говорящий: «США прежде всего». Он хотел бы увидеть, как кто-то скажет: «Канада прежде всего»
92-летний канадский эксперт Дон Черри – сторонник Трампа.
Сын Дона Черри заявил, что 92-летнему канадскому эксперту и бывшему тренеру «Бостона» нравится политика президента США Дональда Трампа.
«Он не слишком следит за политикой, но ему нравится Трамп. Он его сторонник.
Дон говорит: «Мне нравится парень, который говорит: «США прежде всего». Я бы хотел увидеть, как кто-то скажет: «Канада прежде всего», – сказал Тим Черри.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportskeeda
Официальный глава Канады - это английский король и за порядком там присматривает - королевский наместник - генерал-губернатор Канады. Премьер-министр Канады и депутаты парламента приносят при вступлении в должность официальную присягу английскому королю.
«Я клянусь, что буду верен и буду преданно служить его величеству королю Карлу III, королю Канады, его преемникам и наследникам. Во всем я буду поступать так, как подобает поступать верному и истинному слуге его величества»
И эта страна возмущается и обижается на Трампа, когда тот троллит её 51-м штатом и грозит аннексировать.