20 лет назад у Фергюсона были большие трансферные планы – он хотел полностью изменить оборону «МЮ». Список попал в интернет 🤐
В интернет просочился доселе неизвестный трансферный лист «Манчестер Юнайтед». А принадлежит он аж Алексу Фергюсону.
Дело было в сезоне-2004/05, когда «МЮ» искал укрепление после неудачного сезона, завершившегося третьим местом в АПЛ.
В списке Фергюсона был ряд игроков.
Одна колонка называлась «избыток». В ней отмечены – Никки Батт и Диего Форлан. В столбце «потенциальная молодежь» отмечены три футболиста: Киран Ричардсон, Том Хитон и Фил Бардсли.
Также «Юнайтед» определил игроков, которые могли бы сразу улучшить состав. Оборона явно была приоритетом: Габриэль Хайнце, Жерар Пике, Филипп Мексес и Венсан Компани.
А вот итог.
Кто был нужнее всех?
Клеверли, Джонс, Смолинг, братья Рафаэли, Кагава
Это так, кто быстро пришел на ум.