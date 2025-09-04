20 лет назад у Фергюсона были большие трансферные планы – он хотел полностью изменить оборону «МЮ». Список попал в интернет 🤐

В интернет просочился доселе неизвестный трансферный лист «Манчестер Юнайтед». А принадлежит он аж Алексу Фергюсону.

Дело было в сезоне-2004/05, когда «МЮ» искал укрепление после неудачного сезона, завершившегося третьим местом в АПЛ.

В списке Фергюсона был ряд игроков.

Одна колонка называлась «избыток». В ней отмечены – Никки Батт и Диего Форлан. В столбце «потенциальная молодежь» отмечены три футболиста: Киран Ричардсон, Том Хитон и Фил Бардсли.

Также «Юнайтед» определил игроков, которые могли бы сразу улучшить состав. Оборона явно была приоритетом: Габриэль Хайнце, Жерар Пике, Филипп Мексес и Венсан Компани.

А вот итог.

Кто был нужнее всех?