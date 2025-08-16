🪖 «С ним я полез бы в окоп». Винни Джонс собрал команду самых жестких футболистов 👹

Уже выросло поколение, которое воспринимает Винни Джонса только как актера?

Предположим, что нет. Тогда вам будет интересно, кого сам «костолом» считает жестким футболистом.

В 2020-м Джонса попросили собрать символическую сборную «жестких мужиков». И вот, что получилось:

Вратарь : Петер Шмейхель («Манчестер Юнайтед»);

Защитники : Джулиан Дикс («Вест Хэм»), Мартин Киоун («Арсенал»), Пол Макграт («Манчестер Юнайтед»/«Астон Вилла»), Стюарт Пирс («Ноттингем Форест»);

Полузащитники : Грэм Сунесс («Ливерпуль»), Джимми Кейс («Ливерпуль»/«Саутгемптон»), Винни Джонс («Уимблдон»);

Нападающие : Билли Уайтхерст («Халл»), Данкан Фергюсон («Эвертон»), Джон Фашану («Уимблдон»).

О последнем выборе Джонс рассказал подробнее:

«Попросите меня назвать одного парня, с которым я полез бы в окоп, и я бы выбрал Фашану. Кто бы поступил иначе? Когда вспоминают безумцев, то мы первыми приходим на ум. Он прикрывал мою спину и забивал – еще у этого парня черный пояс по карате. Бум!»