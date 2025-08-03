👑 Сон Хын Мин – легенда не только «Тоттенхэма», но и АПЛ. Вот четыре факта, доказывающих это
Вы уже знаете, что «Тоттенхэм» покидает легендарный Сон Хын Мин.
И если вы еще сомневаетесь в статусе корейского нападающего для «шпор», то вот вам немного статистики. Получается, что уже окончательной.
Сон – четвертый бомбардир в истории «Тоттенхэма»
Связка Сона и Кейна – самая эффективная в истории АПЛ
Сон – пятый игрок в истории «шпор» по количеству проведенных матчей за клуб
Сон – второй в истории АПЛ бомбардир среди вингеров
Вопросы?