«Чао! ✋🖤💙». Мората не переехал в город Корбетта из-за мэра-фаната «Интера»

18-тысячный городок Корбетта, расположенный примерно в 25 километрах от Милана, неожиданно прославился на всю Европу.

Туда почти переехал Альваро Мората, но из-за болтливого мэра передумал.

Here we go! – так мэр рассказал всем о «трансфере в Корбетту». Мората не оценил

Альваро собирался спокойно поселиться с детьми в пригороде Милана, но глава Корбетты Марко Балларини не выдержал: публично объявил о новом жителе, прифотошопив название городка на футболку.

И да, исполнил все в стиле Фабрицио Романо, попутно не забыв упомянуть, что вообще-то он (мэр) болеет за «Интер»: «Альваро Мората в Корбетте, Here we go! ✅

Нет, это не первоапрельская шутка. Чемпион Альваро Мората – наш новый житель! 🎉

Испанский нападающий, новичок «Милана», завершает оформление документов для официального трансфера в свой новый (замечательный) дом в нашем городе. Знаете, я большой фанат «Интера», но я рад приветствовать Альваро в нашей большой семье Корбетты! 🤝

И как сказал бы Фабрицио Романо...

🚨Альваро Мората переезжает в Корбетту, Here we go!»

Инсайд не сбылся – трансфер сорвался в последний момент, потому что Морате такая открытость мэра явно не понравилась. Особенно учитывая, что дома футболистов часто становятся целями грабителей.

Альваро отменил переезд в Корбетту: «Уважаемый господин мэр, спасибо, что нарушили мое право на неразглашение персональных данных. К счастью, у меня нет никакого ценного имущества, единственное сокровище – мои дети, безопасность которых была нарушена из-за этого.

Я думал, что муниципалитет Корбетты сможет гарантировать мне некоторую конфиденциальность, но я вынужден немедленно сменить дом из-за неспособности властей нормально пользоваться социальными сетями и защищать жителей».

Мэр в ответ попрощался с игроком «Милана» эмблемой «Интера»: «Чао! ✋🖤💙».

У Мораты сложный период: развод с женой, хейт и насмешки в Испании

Этим летом Альваро в статусе капитана стал чемпионом Европы, но хватало и грустных моментов. Еще по ходу турнира он дал громкое интервью , в котором заявил, что чувствует себя счастливее вне Испании. За это его захейтили в стране, а издание El Confidencial вышло с заголовком «Мората – капитан, который позорит Испанию».

За Альваро тогда активно заступалась жена Аличе Кампелло – итальянка гневно раскритиковала автора статьи. Но не прошло и месяца после завоевания испанцами золота, как пара объявила о расставании после семи лет брака. У них четверо детей – дочь и трое сыновей.

После Евро Мората получил бан от УЕФА на один матч за скандирование «Гибралтар – испанский». А переход в «Милан» тоже не обошелся без странных подробностей. По данным Relevo, в «Атлетико» узнали о предстоящем трансфере из медиа, что сильно удивило руководство, к тому же в июле Мората писал в соцсетях, что останется в команде.

Не обошлось и без психологического фактора, который сопровождает футболиста всю карьеру: большое влияние на испанца оказала критика в соцсетях. На родине Мората подвергался постоянным насмешкам, и у него возникло ощущение, что любое его действие воспримут как мем. По словам Альваро, оскорбления перекинулись и на его детей.

В Италии ему поспокойнее, пусть и не в Корбетте.

Фото: Spada/Keystone Press Agency/Global Look Press