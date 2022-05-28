Спецпроект
1 мин.

«Вообще, глупо на что-то надеяться в финале ЛЧ, когда у тебя в старте бывший игрок «Динамо» и бывший игрок «Зенита». Угадайте финал ЛЧ по комментарию на Sports.ru

2 k

Одна из главных особенностей Sports.ru, которая никого не оставляет равнодушным – это комментарии. Их пишут и читают, над ними смеются и на них жалуются модераторам, им ставят плюсы и минусы – короче говоря, это отдельная вселенная, которая всегда ярко реагирует на самые важные спортивные события. Попробуйте угадать финал Лиги чемпионов по комментарию – и заберите подарок от «Лиги Ставок»! Для текущих клиентов – это шанс сорвать большой куш в «Джекпоте», а для новых – бесплатная ставка 10 000 рублей в «Колесе фортуны». 

logoБарселона
logoБавария
logoЧелси
logoЛига чемпионов УЕФА
logoРеал Мадрид
Лига Ставок
Лига Ставок
Блог
Официальный блог БК Лига Ставок
76 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
9/10
Облажался с комментом про oбезмячивaние МЮ.
На автомате выбрал Челси - Бавария в комменте про тоску, лишь потом вспомнил, что пенка была в овертайме.
хороший тест, улыбнуло)
Ответ Sasha Maneev
Комментарий скрыт
пока вижу только победу над нормами русского языка
10/10 интересный тест
Ответ BolxoB
Последний вопрос ответил правильно, но финал Бавария-Валенсия тоже подходит)
Тогда на Спортсе еще не писали комменты.
Ответ Joseph_Zel
9/10 Облажался с комментом про oбезмячивaние МЮ.
самый бредовый вопрос, т.к. там оба варианта подходят и 3-1 и 2-0, в обоих матча у мю не было никаких шансов
да чёт вообще изи, все 10 чисто на логике
Ответ заблокированному пользователю
На автомате выбрал Челси - Бавария в комменте про тоску, лишь потом вспомнил, что пенка была в овертайме.
один в один)
Ответ Mekanych Red Devil
А я выбрал МЮ Челси 2008 года, вроде все подходит тоже, обе команды забили, незабитый пенальти Роналду, интрига до последних секунд и послематчевые пенальти. Вроде все совпадает
только Роналду не забил в серии, а не в самой игре