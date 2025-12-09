«Арсенал» включил Жезуса в заявку на ЛЧ – вместо получившего травму Доумана. Бразилец не играл с января

«Арсенал» включил Габриэла Жезуса в заявку на Лигу чемпионов.

«Арсенал » внес нападающего Габриэла Жезуса в заявку на Лигу чемпионов.

28-летний бразилец заменил в составе 15-летнего Макса Доумана , который получил травму голеностопа. Англичанина могут включить в резервную заявку в январе, однако он не сможет участвовать в матчах еврокубков в течение 60 дней, начиная с сегодняшнего дня.

Жезус сможет принять участие в завтрашней игре против «Брюгге» в 6-м туре общего этапа ЛЧ. Он не играл за лондонскую команду с января этого года.