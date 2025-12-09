Гарначо об уходе из «МЮ»: «Иногда нужно что-то изменить, чтобы сделать шаг вперед или прибавить как футболист. Решение о переходе в «Челси» далось легко»
Алехандро Гарначо: решение о переходе в «Челси» далось легко.
Алехандро Гарначо высказался о переходе из «Манчестер Юнайтед» в «Челси» в августе 2025 года.
Аргентинец на вопрос о том, сожалеет ли он о том, как завершилось его время в «Манчестер Юнайтед», ответил «нет».
«Иногда в жизни нужно что-то изменить, чтобы, возможно, сделать шаг вперед или прибавить как футболист. Это был подходящий момент и подходящий клуб. Поэтому решение далось легко», – сказал Алехандро Гарначо.
В этом сезоне Гарначо забил 1 гол и сделал 2 передачи в 9 матчах АПЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Times
