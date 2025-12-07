Аршавин об 1:1 в дерби: «Романов и Гусев друг друга утопили этой ничьей. Прибей «Динамо» «Спартак», чаша весов склонялась бы к Ролану. А так пожали руки, обнялись и вместе в болото спустились»
Аршавин о «Спартаке» и «Динамо»: Романов и Гусев друг друга утопили этой ничьей.
Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин заявил, что ничья в московском дерби (1:1) помешает закрепиться на посту главного тренера и Вадиму Романову в «Спартаке», и Ролану Гусеву в «Динамо».
«Романов и Гусев друг друга утопили этой ничьей. Мне кажется, что у Гусева все равно больше шансов, чем у Романова.
Если бы «Динамо» прибило «Спартак» со счетом 3:0, тогда чаша весов склонялась бы к Гусеву. Но так как 1:1, они пожали руки, обнялись и вместе в болото спустились», – сказал Аршавин.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
