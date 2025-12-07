  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Павлюченко о Гусеве в «Динамо»: «Дал бы ему поработать тренером. Дорогу молодым, хуже не будет, мы же не играем в еврокубках. Приглашать иностранца нет смысла»
15

Павлюченко о Гусеве в «Динамо»: «Дал бы ему поработать тренером. Дорогу молодым, хуже не будет, мы же не играем в еврокубках. Приглашать иностранца нет смысла»

Роман Павлюченко: дал бы Ролану Гусеву поработать тренером «Динамо».

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко заявил, что Ролану Гусеву нужно дать возможность продолжить работу на посту главного тренера «Динамо». 

«Я знаю Гусева очень давно. Этот человек был с «Динамо» в бытность футболистом. Он переживает за клуб. Я бы дал ему поработать в качестве главного тренера. Там еще есть Сергей Паршивлюк, который был в «Спартаке».

Знаю, как они относятся к «Динамо». Сегодня приглашать иностранца нет смысла. Пусть Гусев и Паршивлюк останутся в «Динамо». Дорогу молодым. Хуже точно не будет. Мы же не играем в еврокубках», – сказал Павлюченко. 

«Реал» – «Сити» в ЛЧ. Кто победит на «Бернабеу»?1108 голосов
Реал МадридРеал Мадрид
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
Ман СитиМанчестер Сити
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
logoДинамо Москва
logoСергей Паршивлюк
logoРоман Павлюченко
logoРолан Гусев
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Если Гусева оставят главным, у «Динамо» есть шанс оказаться в стыках. Вылететь второй раз надо, что ли?» Заварзин о тренере
7 декабря, 08:40
Насколько низко «Спартак» и «Динамо» к паузе? Только дважды было хуже
6 декабря, 19:35
2 гола «Динамо» отменили – так сорвалась победа на 85-й! «Спартаку» повезло?
6 декабря, 18:54
Главные новости
Камбэк «Барсы», победа «Ливерпуля» с голом на 88-й, исследование Минспорта о лимите, Месси – MVP сезона МЛС, ЦСКА идет в ЭСК из-за удаления Мойзеса, Араухо посетит святые места и другие новости
38 минут назад
Какой тренер привел «Ливерпуль» к первому кубку ЛЧ? Узнайте в новом тесте
58 минут назад
«Спартак» утеплит трибуну C на «Лукойл Арене»: «Пока работы идут, сокращения числа зрителей не будет»
сегодня, 02:42
Киву про 0:1 с «Ливерпулем»: «Интер» сражался изо всех сил, но к концу игры их осталось меньше»
сегодня, 02:15
Слот про 1:0: «Хочешь попасть в восьмерку ЛЧ – нужно минимум 15 очков. Лучшее, чего можно было добиться — победить «Интер»
сегодня, 01:41
Слот о конфликте с Салахом: «Все ошибаются в жизни, но понимает ли игрок, что он совершил ошибку? Инициатива должна исходить от него или от меня?»
вчера, 23:07
Киву о пенальти на Виртце: «Судья был в отличной позиции и решил, что 11-метрового нет. Когда вмешивается ВАР, он должен понимать динамику эпизода»
вчера, 23:07
Флик о победе над «Айнтрахтом»: «Барса» контролировала игру, хотя соперник оборонялся очень глубоко. Ямаль расстроился из-за замены, но у него была желтая, и ему нужен отдых»
вчера, 22:54
Костакурта о пенальти «Ливерпуля»: «Нам говорят, что по правилам это 11-метровый, но таких моментов 17-18 в каждом матче. Можно останавливать каждый угловой и считать задержки»
вчера, 22:48
Робертсон об отмене гола Конате после ВАР: «Это заняло 7-8 минут. Если тратите столько времени – оставляйте решение судьи в поле. Пенальти выглядел легковесным, но такие фолы свистят везде»
вчера, 22:39
Ко всем новостям
Последние новости
Лига чемпионов. «Реал» против «Ман Сити», «Арсенал» в гостях у «Брюгге», «ПСЖ» сыграет с «Атлетиком», «Ювентус» примет «Пафос»
через 0
Газизов об уходе Биджиева из «Махачкалы»: «Большой профессионал, но наверное, на каком‑то этапе подустал эмоционально»
17 минут назад
Флик о камбэках «Барсы»: «Это многое говорит о нашем менталитете. Но иногда было бы неплохо хорошо начать и забить первыми»
30 минут назад
Гришина удивила «Балтика» больше всех: «Вышли из Первой лиги — никто не предполагал, что будут так играть и пропускать меньше всех»
52 минуты назад
Черчесов о 8-м месте «Ахмата»: «Удовлетворительно для начала. Хотя хотелось бы большего»
сегодня, 03:41
Корнеев о «Динамо»: «Будто дырявое корыто. Знаешь, что залетит один, два, три мяча. Много средних игроков»
сегодня, 03:20
Робертсон о ситуации с Салахом: «Внутри команды мы все вместе. Мне нравится играть с Мо»
сегодня, 03:00
Биджиев после отставки из «Махачкалы»: «Клуб скоро будет конкурировать за самые высокие места в РПЛ. Дагестан – футбольный регион с талантливыми людьми»
сегодня, 02:29
Тренер «Монако» про 1:0 с «Галатасараем»: «Доволен игрой, но не удивлен. Матч показал, на что мы способны»
сегодня, 01:57
Симеоне о 3:2: «Атлетико» не переставал следовать плану на игру и прессинговал, даже когда мяч был у вратаря. ПСВ не проигрывал с сентября»
сегодня, 01:22