Павлюченко о Гусеве в «Динамо»: «Дал бы ему поработать тренером. Дорогу молодым, хуже не будет, мы же не играем в еврокубках. Приглашать иностранца нет смысла»

Роман Павлюченко: дал бы Ролану Гусеву поработать тренером «Динамо».

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко заявил, что Ролану Гусеву нужно дать возможность продолжить работу на посту главного тренера «Динамо».

«Я знаю Гусева очень давно. Этот человек был с «Динамо» в бытность футболистом. Он переживает за клуб. Я бы дал ему поработать в качестве главного тренера. Там еще есть Сергей Паршивлюк , который был в «Спартаке ».

Знаю, как они относятся к «Динамо ». Сегодня приглашать иностранца нет смысла. Пусть Гусев и Паршивлюк останутся в «Динамо». Дорогу молодым. Хуже точно не будет. Мы же не играем в еврокубках», – сказал Павлюченко.