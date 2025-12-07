«Краснодар» уходит на зимний перерыв лидером РПЛ 3-й сезон подряд
«Краснодар» ушел на зимний перерыв лидером РПЛ в 3-й раз подряд.
«Краснодар» в третьем сезоне подряд стал зимним чемпионом Мир РПЛ.
Команда Мурада Мусаева набрала 40 очков в 18 турах и занимает первое место в таблице, на одно очко опережая «Зенит». Чемпионат России возобновится в марте.
В двух предыдущих розыгрышах РПЛ «Краснодар» также уходил на зимнюю паузу лидером. В сезоне-2023/24 «быки» сделали это впервые – по итогам сезона команда заняла второе место, отстав от «Зенита» на одно очко. В прошлом сезоне «Краснодар» вновь лидировал перед перерывом и в итоге стал чемпионом.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
