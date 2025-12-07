«Сочи» пропустил 41 гол в этом сезоне РПЛ. Это антирекорд в XXI веке – больше за 18 туров было лишь у «Тюмени» (47) в 1998-м
У «Сочи» худшая оборона в XXI веке – 41 пропущенный гол с начала сезона.
«Сочи» установил антирекорд по пропущенным голам в Премьер-лиге.
Сегодня команда Игоря Осинькина уступила «Локомотиву» со счетом 2:4 в 18-м туре Мир РПЛ.
Всего сочинцы пропустили 41 гол в текущем сезоне РПЛ.
Последняя команда, пропустившая больше после первых 18 туров в чемпионате, – «Тюмень» в сезоне-1998 (47). Это антирекорд за всю историю чемпионата России.
