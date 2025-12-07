Матч окончен
«Локомотив» победил «Сочи» в гостях – 4:2! Руденко сделал дубль, у Батракова 1+1, Камано забил после выхода на замену
«Локомотив» победил в гостях «Сочи» (4:2) в 18-м туре Мир РПЛ.
Матч проходил на Олимпийском стадионе «Фишт».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Алексей Батраков открыл счет на 7-й минуте. Мартин Крамарич сравнял на 25-й. Александр Руденко забил на 29-й, а на 34-й сделал дубль – с паса Батракова.
Дмитрий Воробьев забил с пенальти на 68-й. Франсуа Камано отличился на 88-й, выйдя на замену.
Премьер-лига Россия (РПЛ). 18 тур
7 декабря 13:30, Олимпийский стадион Фишт
Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
