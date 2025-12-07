«Локомотив» победил «Сочи» в гостях – 4:2! Руденко сделал дубль, у Батракова 1+1, Камано забил после выхода на замену

«Локомотив» выиграл у «Сочи».

«Локомотив » победил в гостях «Сочи » (4:2) в 18-м туре Мир РПЛ.

Матч проходил на Олимпийском стадионе «Фишт».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Алексей Батраков открыл счет на 7-й минуте. Мартин Крамарич сравнял на 25-й. Александр Руденко забил на 29-й, а на 34-й сделал дубль – с паса Батракова.

Дмитрий Воробьев забил с пенальти на 68-й. Франсуа Камано отличился на 88-й, выйдя на замену.

