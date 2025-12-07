  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Локомотив» победил «Сочи» в гостях – 4:2! Руденко сделал дубль, у Батракова 1+1, Камано забил после выхода на замену
50

«Локомотив» победил «Сочи» в гостях – 4:2! Руденко сделал дубль, у Батракова 1+1, Камано забил после выхода на замену

«Локомотив» выиграл у «Сочи».

«Локомотив» победил в гостях «Сочи» (4:2) в 18-м туре Мир РПЛ.

Матч проходил на Олимпийском стадионе «Фишт».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Алексей Батраков открыл счет на 7-й минуте. Мартин Крамарич сравнял на 25-й. Александр Руденко забил на 29-й, а на 34-й сделал дубль – с паса Батракова.

Дмитрий Воробьев забил с пенальти на 68-й. Франсуа Камано отличился на 88-й, выйдя на замену.

Премьер-лига Россия (РПЛ). 18 тур
7 декабря 13:30, Олимпийский стадион Фишт
Сочи
Завершен
2 - 4
Локомотив
Матч окончен
Игнатов
90’
  Камано
88’
86’
Монтес   Погостнов
86’
Баринов   Тимофеев
Зиньковский   Камано
85’
Коваленко   Федоров
72’
69’
Руденко   Пиняев
68’
  Воробьев
62’
Пруцев   Бакаев
Волков   Заика
57’
Васильев   Осипов
56’
46’
Комличенко   Воробьев
Крамарич   Барт
46’
2тайм
Перерыв
34’
  Руденко
31’
Комличенко
29’
  Руденко
  Крамарич
25’
7’
  Батраков
Сочи
Дегтев, Магаль, Солдатенков, Стоич, Волков, Васильев, Сааведра, Зиньковский, Коваленко, Крамарич, Игнатов
Запасные: Литвинов, Макарчук, Барт, Осипов, Ежов, Камано, Федоров, Дюпин, Аберден, Заика, Корнеев, Ломаев
1тайм
Локомотив:
Митрюшкин, Фассон, Монтес, Ньямси, Сильянов, Баринов, Карпукас, Пруцев, Батраков, Комличенко, Руденко
Запасные: Ненахов, Сарвели, Лантратов, Погостнов, Бакаев, Пиняев, Мялковский, Рамирес, Годяев, Салтыков, Тимофеев, Воробьев
Подробнее

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

«Реал» – «Сити» в ЛЧ. Кто победит на «Бернабеу»?1092 голоса
Реал МадридРеал Мадрид
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
Ман СитиМанчестер Сити
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
онлайны
logoСочи
logoАлексей Батраков
logoМартин Крамарич
logoАлександр Руденко 1999
logoДмитрий Воробьев
logoФрансуа Камано
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Камбэк «Барсы», победа «Ливерпуля» с голом на 88-й, исследование Минспорта о лимите, Месси – MVP сезона МЛС, ЦСКА идет в ЭСК из-за удаления Мойзеса, Араухо посетит святые места и другие новости
36 минут назад
Какой тренер привел «Ливерпуль» к первому кубку ЛЧ? Узнайте в новом тесте
56 минут назад
Киву про 0:1 с «Ливерпулем»: «Интер» сражался изо всех сил, но к концу игры их осталось меньше»
сегодня, 02:15
Слот про 1:0: «Хочешь попасть в восьмерку ЛЧ – нужно минимум 15 очков. Лучшее, чего можно было добиться — победить «Интер»
сегодня, 01:41
Слот о конфликте с Салахом: «Все ошибаются в жизни, но понимает ли игрок, что он совершил ошибку? Инициатива должна исходить от него или от меня?»
вчера, 23:07
Киву о пенальти на Виртце: «Судья был в отличной позиции и решил, что 11-метрового нет. Когда вмешивается ВАР, он должен понимать динамику эпизода»
вчера, 23:07
Флик о победе над «Айнтрахтом»: «Барса» контролировала игру, хотя соперник оборонялся очень глубоко. Ямаль расстроился из-за замены, но у него была желтая, и ему нужен отдых»
вчера, 22:54
Костакурта о пенальти «Ливерпуля»: «Нам говорят, что по правилам это 11-метровый, но таких моментов 17-18 в каждом матче. Можно останавливать каждый угловой и считать задержки»
вчера, 22:48
Робертсон об отмене гола Конате после ВАР: «Это заняло 7-8 минут. Если тратите столько времени – оставляйте решение судьи в поле. Пенальти выглядел легковесным, но такие фолы свистят везде»
вчера, 22:39
Назвать все клубы АПЛ сложнее, чем кажется. Больше 80% игроков не справляются. А вы?
вчера, 22:30Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Газизов об уходе Биджиева из «Махачкалы»: «Большой профессионал, но наверное, на каком‑то этапе подустал эмоционально»
15 минут назад
Флик о камбэках «Барсы»: «Это многое говорит о нашем менталитете. Но иногда было бы неплохо хорошо начать и забить первыми»
28 минут назад
Гришина удивила «Балтика» больше всех: «Вышли из Первой лиги — никто не предполагал, что будут так играть и пропускать меньше всех»
50 минут назад
Черчесов о 8-м месте «Ахмата»: «Удовлетворительно для начала. Хотя хотелось бы большего»
сегодня, 03:41
Корнеев о «Динамо»: «Будто дырявое корыто. Знаешь, что залетит один, два, три мяча. Много средних игроков»
сегодня, 03:20
Робертсон о ситуации с Салахом: «Внутри команды мы все вместе. Мне нравится играть с Мо»
сегодня, 03:00
«Спартак» утеплит трибуну C на «Лукойл Арене»: «Пока работы идут, сокращения числа зрителей не будет»
сегодня, 02:42
Биджиев после отставки из «Махачкалы»: «Клуб скоро будет конкурировать за самые высокие места в РПЛ. Дагестан – футбольный регион с талантливыми людьми»
сегодня, 02:29
Тренер «Монако» про 1:0 с «Галатасараем»: «Доволен игрой, но не удивлен. Матч показал, на что мы способны»
сегодня, 01:57
Симеоне о 3:2: «Атлетико» не переставал следовать плану на игру и прессинговал, даже когда мяч был у вратаря. ПСВ не проигрывал с сентября»
сегодня, 01:22