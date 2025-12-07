Семин о судействе в матче «Махачкалы» с «Пари НН»: «40 нарушений, две остановки ВАР, замены – и всего пять минут добавили. Судьи не соответствуют уровню РПЛ»

Юрий Семин: судейство – громадная проблема РПЛ.

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин раскритиковал уровень судейства в Мир РПЛ после матча между «Динамо » Махачкала и «Пари НН ».

В домашнем матче 18-го тура чемпионата России махачкалинцы уступили со счетом 0:1. Главным арбитром встречи был Алексей Сухой .

После матча главный тренер «Динамо» Махачкала Хасанби Биджиев подал в отставку .

«40 нарушений за матч, две остановки ВАР, замены – и добавили пять минут всего-то. Судейство в Махачкале – это ни в какие ворота не лезет. Надо сделать акцент на этом. В этом плане пострадал Биджиев. Нет результата, и уходит тренер.

Судьи не соответствуют уровню РПЛ . Судейство – громадная проблема в российском футболе», — сказал Семин.