Константин Тюкавин: «Думаю, Шварц согласился бы вернуться в «Динамо». Я бы встретил его в аэропорту»
Тюкавин: Шварц согласился бы вернуться в «Динамо», я бы встретил его в аэропорту.
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин считает, что Сандро Шварц согласился бы вернуться в московский клуб.
«Переписываюсь и на связи с Сандро Шварцем. Понятно, что он сейчас живет в США, у него там дети. Думаю, он бы согласился вернуться в «Динамо». Я бы его встретил в аэропорту», – сказал Тюкавин.
Ранее Тимур Гурцкая в шоу «Это футбол, брат!» сказал, что «Динамо» общалось со Шварцем по поводу его возвращения, но тот отказался из-за того, что его дети учатся в США.
Шварц был главным тренером бело-голубых с октября 2020 по май 2022 года. Под его руководством Шварца «Динамо» заняло третье место в РПЛ и дошло до финала Кубка России.
Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
