Матч окончен
«Реал» проиграл «Сельте» – 0:2! Сведберг сделал дубль, Франа и Каррераса удалили, Милитао травмировался
«Реал» уступил «Сельте».
«Реал» проиграл «Сельте» (0:2) в 15-м туре Ла Лиги.
Матч проходил на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
В первом тайме травму получил Эдер Милитао. Виллиот Сведберг открыл счет на 53-й минуте, забив пяткой. Фран Гарсия был удален с поля, получив желтые карточки на 64-й и 65-й минутах. Альваро Каррерас был удален на 92-й, получив две желтые в течение нескольких секунд. На 93-й Сведберг сделал дубль.
Ла Лига Испания. 15 тур
7 декабря 20:00, Сантьяго Бернабеу
Завершен
2
0 - 2
«Реал» – «Сити» в ЛЧ. Кто победит на «Бернабеу»?1097 голосов
Реал Мадрид
Будет ничья
Ман Сити
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости