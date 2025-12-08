«Реал» проиграл «Сельте» – 0:2! Сведберг сделал дубль, Франа и Каррераса удалили, Милитао травмировался

«Реал» уступил «Сельте».

«Реал » проиграл «Сельте» (0:2) в 15-м туре Ла Лиги.

Матч проходил на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

В первом тайме травму получил Эдер Милитао. Виллиот Сведберг открыл счет на 53-й минуте, забив пяткой. Фран Гарсия был удален с поля, получив желтые карточки на 64-й и 65-й минутах. Альваро Каррерас был удален на 92-й, получив две желтые в течение нескольких секунд. На 93-й Сведберг сделал дубль.

