  • «Реал» проиграл «Сельте» – 0:2! Сведберг сделал дубль, Франа и Каррераса удалили, Милитао травмировался
716

«Реал» уступил «Сельте».

«Реал» проиграл «Сельте» (0:2) в 15-м туре Ла Лиги.

Матч проходил на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

В первом тайме травму получил Эдер Милитао. Виллиот Сведберг открыл счет на 53-й минуте, забив пяткой. Фран Гарсия был удален с поля, получив желтые карточки на 64-й и 65-й минутах. Альваро Каррерас был удален на 92-й, получив две желтые в течение нескольких секунд. На 93-й Сведберг сделал дубль.

Ла Лига Испания. 15 тур
7 декабря 20:00, Сантьяго Бернабеу
Реал Мадрид
Завершен
2
0 - 2
Сельта
Матч окончен
90’
+3’
  Сведберг
Эндрик
90’
+2’
Родриго
90’
+2’
Вальверде
90’
+2’
Альваро Каррерас
90’
+2’
Альваро Каррерас
90’
+1’
88’
Иглесиас   Аспас
84’
Роман   Бельтран
83’
Мориба
Гюлер   Гонсало Гарсия
74’
Хаби Алонсо
73’
71’
Мингеса   Жуджла
71’
Сарагоса   Руэда
Фран Гарсия
64’
Фран Гарсия
63’
Беллингем
62’
Асенсио   Родриго
54’
53’
  Сведберг
46’
Дуран   Сведберг
2тайм
Перерыв
Милитао   Рюдигер
24’
Реал Мадрид
Куртуа, Фран Гарсия, Альваро Каррерас, Милитао, Асенсио, Беллингем, Тчуамени, Гюлер, Вальверде, Винисиус Жуниор, Мбаппе
Запасные: Мастантуоно, Камавинга, Местре, Рюдигер, Joan Martínez Lozano, Себальос, Браим Диас, Эндрик, Родриго, Лунин, Гонсало Гарсия
1тайм
Сельта:
Раду, Алонсо, Старфельт, Хави Родригес, Сарагоса, Дуран, Мингеса, Мориба, Роман, Каррейра, Иглесиас
Запасные: Жуджла, Руэда, Домингес, Эль-Абделлауи, Вильяр, Бельтран, Д. Родригес, Сведберг, У. Альварес, Аспас, Фернандес, Лаго
