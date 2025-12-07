Милитао из-за травмы заменили в 1-м тайме матча с «Сельтой». Защитник «Реала» ушел с поля, опираясь на медиков и хромая

Эдера Милитао заменили в 1-м тайме игры с «Сельтой» из-за травмы.

Защитник «Реала» Эдер Милитао из-за травмы не смог продолжить игру с «Сельтой» (0:0, первый тайм) в 16-м туре Ла Лиги .

Бразилец получил повреждение, пытаясь перехватить длинный заброс «Сельты» и не дать Пабло Дурану выбежать к воротам.

Милитао покинул поле, опираясь на сотрудников «Реал Мадрид » – было похоже, что игрок повредил заднюю поверхность бедра.

На 24-й минуте его заменил Антонио Рюдигер .