Милитао из-за травмы заменили в 1-м тайме матча с «Сельтой». Защитник «Реала» ушел с поля, опираясь на медиков и хромая
Эдера Милитао заменили в 1-м тайме игры с «Сельтой» из-за травмы.
Защитник «Реала» Эдер Милитао из-за травмы не смог продолжить игру с «Сельтой» (0:0, первый тайм) в 16-м туре Ла Лиги.
Бразилец получил повреждение, пытаясь перехватить длинный заброс «Сельты» и не дать Пабло Дурану выбежать к воротам.
Милитао покинул поле, опираясь на сотрудников «Реал Мадрид» – было похоже, что игрок повредил заднюю поверхность бедра.
На 24-й минуте его заменил Антонио Рюдигер.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
