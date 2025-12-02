Флик о ничьей «Реала» с «Жироной»: «Увидел нарезку моментов, когда проснулся. Я сосредоточен на «Барселоне»
Флик о ничьей «Реала» с «Жироной»: не видел игру, я сосредоточен на «Барселоне».
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик признался, что не смотрел матч «Реала» с «Жироной» (1:1).
«Барселона» вышла на первое место в таблице Ла Лиги, опередив «Реал» на одно очко, после того, как мадридцы сыграли вничью с «Жироной» в 14-м туре.
Сегодня сине-гранатовые сыграют с «Атлетико» в матче перенесенного 19-го тура чемпионата Испании. Игра начнется в 23:00 по московскому времени.
«Я не видел. Мне присылали сообщения, поэтому я знал, что что-то случилось. Я увидел нарезку лучших моментов, когда проснулся. Просто я сосредоточен на своей команде», – сказал Флик.
Бороться за чемпионство
Быть в топ-3
Максимум топ-5
Весной провалятся
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mundo Deportivo
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости