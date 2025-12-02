Флик о ничьей «Реала» с «Жироной»: «Увидел нарезку моментов, когда проснулся. Я сосредоточен на «Барселоне»

Флик о ничьей «Реала» с «Жироной»: не видел игру, я сосредоточен на «Барселоне».

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик признался, что не смотрел матч «Реала » с «Жироной» (1:1).

«Барселона » вышла на первое место в таблице Ла Лиги , опередив «Реал» на одно очко, после того, как мадридцы сыграли вничью с «Жироной» в 14-м туре.

Сегодня сине-гранатовые сыграют с «Атлетико» в матче перенесенного 19-го тура чемпионата Испании. Игра начнется в 23:00 по московскому времени.

«Я не видел. Мне присылали сообщения, поэтому я знал, что что-то случилось. Я увидел нарезку лучших моментов, когда проснулся. Просто я сосредоточен на своей команде», – сказал Флик.