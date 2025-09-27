  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Бавария» интересовалась Мартинелли летом. Мюнхенцы были готовы заплатить 30-35 млн евро, «Арсенал» не стал вести переговоры
5

«Бавария» интересовалась Мартинелли летом. Мюнхенцы были готовы заплатить 30-35 млн евро, «Арсенал» не стал вести переговоры

«Бавария» проявляла интерес к Габриэлу Мартинелли.

«Бавария» интересовалась Мартинелли в ходе прошедшего трансферного окна. Это правда. Он входил в лонг-лист клуба, был ниже Нико Уильямса и Джейми Гиттенса.

Однако мюнхенцы не получили ни того, ни другого, поэтому у них были идеи относительно других игроков. Мартинелли действительно был одним из них.

Я слышал, что «Бавария» могла заплатить 30-35 миллионов евро, но этого было недостаточно для «Арсенала». Они сказали: «Нет, мы не будем об этом говорить», – сказал журналист Кристиан Фальк.

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?71514 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Caught Offside
logoБавария
logoГабриэл Мартинелли
logoАрсенал
logoпремьер-лига Англия
logoбундеслига Германия
возможные трансферы
logoНико Уильямс
logoДжейми Гиттенс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«МЮ» впервые за 88 лет проиграл «Брентфорду» в чемпионате два раза подряд
196 минут назад
Бруну – лидер АПЛ по незабитым пенальти с момента дебюта за «МЮ»: 6 промахов после 29 попыток
2017 минут назад
«МЮ» при Амориме выиграл 9 из 33 матчей в АПЛ и проиграл 17. Общий счет – 39:53
6018 минут назад
«Манчестер Юнайтед» выиграл 2 из 7 матчей в этом сезоне. Дальше – игра с «Сандерлендом»
4519 минут назад
Чемпионат России. «Краснодар» в гостях у «Ростова», «Зенит» против «Оренбурга», «Локомотив» играет с «Рубином», «Ахмат» разгромил «Акрон»
30020 минут назадLive
Какой игрок стал единственным, выигравшим FONBET Кубок России с тремя разными командами?
21 минуту назадТесты и игры
Чемпионат Англии. «МЮ» уступил «Брентфорду», «Ливерпуль» против «Пэлас», «Челси» примет «Брайтон», «Ман Сити» сыграет с «Бернли»
38923 минуты назад
«МЮ» проиграл «Брентфорду» – 1:3. Бруну не реализовал пенальти, Игор Тиаго сделал дубль, Шешко забил
25123 минуты назад
Бруну не забил пенальти «Брентфорду» при 1:2, назначенный за падение Мбемо. Келлехер отразил удар капитана «МЮ»
4036 минут назад
Чемпионат Италии. «Ювентус» примет «Аталанту», «Интер» в гостях у «Кальяри», «Милан» сыграет с «Наполи» в воскресенье
951 минуту назадLive
Ко всем новостям
Последние новости
Келлехер отбил 4 из 7 пенальти за «Брентфорд» и «Ливерпуль». Вратарь отразил 11-метровый Бруну в матче с «МЮ»
310 минут назад
«Локомотив» – «Рубин». Батраков и Даку играют. Онлайн-трансляция
819 минут назадLive
«Санкт-Паули» – «Байер». Шик и Гримальдо в старте. Онлайн-трансляция
20 минут назадLive
«Майнц» – «Боруссия» Дортмунд. Адейеми и Байер играют. Онлайн-трансляция
120 минут назадLive
Чемпионат Германии. «Байер» в гостях у «Санкт-Паули», «Дортмунд» против «Майнца»
1221 минуту назадLive
«Атлетико» – «Реал». Онлайн-трансляция начнется в 17:15
2736 минут назад
«Манчестер Сити» – «Бернли». Холанд и Фоден в основе. Онлайн-трансляция начнется в 17:00
736 минут назад
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль». Исак, Виртц и Салах в старте. Онлайн-трансляция начнется в 17:00
1037 минут назад
«Челси» – «Брайтон». Жоао Педро и Митома играют. Онлайн-трансляция начнется в 17:00
1038 минут назад
«Краснодар» встретится с «Динамо». Приходите поддержать быков в домашнем кубковом матче!
51 минуту назадРеклама