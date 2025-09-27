«Бавария» интересовалась Мартинелли летом. Мюнхенцы были готовы заплатить 30-35 млн евро, «Арсенал» не стал вести переговоры

«Бавария» проявляла интерес к Габриэлу Мартинелли.

«Бавария » интересовалась Мартинелли в ходе прошедшего трансферного окна. Это правда. Он входил в лонг-лист клуба, был ниже Нико Уильямса и Джейми Гиттенса .

Однако мюнхенцы не получили ни того, ни другого, поэтому у них были идеи относительно других игроков. Мартинелли действительно был одним из них.

Я слышал, что «Бавария» могла заплатить 30-35 миллионов евро, но этого было недостаточно для «Арсенала ». Они сказали: «Нет, мы не будем об этом говорить», – сказал журналист Кристиан Фальк.