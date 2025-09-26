  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Шпилевский о судьях в РПЛ: «Нейтральность не присутствует, особенно когда играешь с большими клубами. Зачем в каких‑то ситуациях помогать, если у них игра не идет? Как ребятам объяснить?»
7

Шпилевский о судьях в РПЛ: «Нейтральность не присутствует, особенно когда играешь с большими клубами. Зачем в каких‑то ситуациях помогать, если у них игра не идет? Как ребятам объяснить?»

Алексей Шпилевский поделился мыслями относительно судейства в РПЛ.

«Нейтральность [судей] не присутствует, к сожалению, особенно когда с большими клубами играешь. Мы и так страдаем.

При всем уважении, зачем большому клубу еще в каких‑то ситуациях помогать, если у них игра не идет?

Я считаю, это очень даже не то что стыдно, но зачем просто это делать? Как потом ребятам объяснить? В конце концов оштрафуют судью, ну, а дальше что? И результаты уже не изменишь.

Наверняка судьи тоже смотрят другие чемпионаты, и что там происходит? Там просто борются, бодаются, подкаты в штрафной.

Это контактный вид спорта, – дайте футболистам играть! У нас сейчас опять на матче [с «Ахматом»] игрового времени в поле было, наверное, минут двадцать по моим ощущениям.

Пусть сейчас все опять думают, что я какой‑то там умник, но я описываю те факты, с которыми сейчас сталкиваюсь», – сказал главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
