Британский депутат Хан призвал «Астон Виллу» бойкотировать матч с «Маккаби» в ЛЕ: «Я понимаю, что они хотят набрать 3 очка, но есть и моральный аспект»

«Астон Виллу» призвали бойкотировать матч с израильской командой.

Команда из Бирмингема должна встретиться с «Маккаби» Тель-Авив в 4-м туре общего этапа Лиги Европы 6 ноября.

«Я думаю, «Астон Вилле » следует проявить высокие моральные принципы и отказаться играть с «Маккаби ».

Я понимаю, что они хотят набрать три очка, но есть и моральный аспект, и я подозреваю, что большое количество болельщиков «Виллы» на самом деле не возражали бы против такого решения «Астон Виллы», – сказал член Парламента Великобритании от Бирмингема Айюб Хан в интервью Sky News.