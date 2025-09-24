Матч «Пари НН» и «Акрона» в 12-м туре РПЛ перенесен на 18 октября

Мир РПЛ объявила о переносе матча между «Пари НН» и «Акроном».

Игра 12-го тура Мир РПЛ должна была пройти в Нижнем Новгороде 17 сентября.

«В связи с обращением клуба и по согласованию с основным вещателем дата и время начала матча 12-го тура Мир РПЛ «Пари НН » – «Акрон » изменены. Игра пройдет 18 октября в 13:00 по Москве», – говорится в сообщении лиги.