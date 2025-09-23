  • Спортс
  Адебайор о Мартинелли в запасе «Арсенала»: «Мы его потеряем через пару недель, если так продолжится. Сначала поплывет голова, потом тело, затем начнет портить атмосферу в команде»
3

Эммануэль Адебайор высказался о ситуации с Габриэлем Мартинелли в «Арсенале».

Бразилец вышел в страте «канониров» лишь в двух из шести первых матчей сезона. В воскресенье Мартинелли забил гол на 93-й минуте после выхода на замену в матче с «Ман Сити» (1:1) в АПЛ.

«Я думаю, именно здесь управление коллективом становится ключевым моментом, потому что ты должен постоянно разговаривать со всеми игроками, чтобы они были счастливы, даже если знают, что сидят на скамейке.

Когда я сидел в запасе в «Арсенале», я понимал, что впереди меня Тьерри Анри, Деннис Бергкамп и Робин ван Перси, но это было нелегко, потому что каждую неделю я заходил в офис к Венгеру и говорил ему: «Я здесь, чтобы играть, я должен играть».

Вот тогда и нужен тренер, который сможет охладить ситуацию. Мы не видели, чтобы Артета проходил через такие моменты, и я думаю, что этот сезон – правильное время для него испытать это.

«Тренер, я хочу играть. Босс, послушай, я не здесь для того, чтобы сидеть на скамейке. Ты не покупал меня, чтобы я был запасным. Я здесь, чтобы играть, потому что хочу выиграть «Золотой мяч». Я хочу стать лучшим бомбардиром. Хочу быть лучшим игроком лиги». У каждого из нас есть свои личные цели, нравится это кому-то или нет. Но в конечном счете все сводится к коллективу.

Мы должны думать о том, что я могу привнести в команду, чем помочь. А если ты в запасе, это трудно. Мартинелли… Я думаю, что через пару недель мы его потеряем, потому что если он останется на скамейке после этой игры, то сначала поплывет голова, потом тело, а затем он начнет портить атмосферу в команде», – сказал бывший нападающий «Арсенала» в эфире Premier League Productions.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metro
