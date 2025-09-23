Минспорт поддержит включение херсонской команды во Вторую лигу: «Мы за любую правильную инициативу. Сальдо сперва должен обратиться в РФС, Крымский футбольный союз»
Минспорт готов поддержать включение херсонской команды в российские турниры.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что региональные власти хотят подать заявку на включение «Фрегата» в LEON Вторую лигу.
«Мы поддерживаем любую правильную инициативу. Михаил Владимирович [Дегтярев] выступает за позитив, но любое включение или исключение команды из турнира – это прерогатива Российского футбольного союза, Крымского футбольного союза и других футбольных органов.
Поэтому он [Сальдо] должен обратиться туда, а Министерство спорта, если все будет по регламенту и закону, решение поддержит», – заявил заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов.
Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
