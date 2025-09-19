Кузьмин о Слуцком в «Москве»: «Перед финалом Кубка он вызвал Comedy Club – Харламова и Батрутдинова, пошло расслабление, они шутили. К сожалению, не помогло – мы проиграли»

Олег Кузьмин рассказал о методах работы Леонида Слуцкого в «Москве».

Тренер возглавлял клуб с 2005-го по 2007-й.

«Был такой случай в «Москве», когда мы в 2007-м вышли в финал Кубка России против «Локомотива», накануне он вызвал Comedy Club: Гарика [Харламова] и [Тимура] Батрутдинова. Это был предыгровой день, или за два дня до матча, потренировались, и он такой: «Сейчас теория».

Все бу-бу, какая теория, о чем речь, все уже домой собрались, еще пробки были, все задерживаемся, сидим, ничего не начинаем. Он пытается всех успокоить, раз, все сели – заходят они вдвоем, пошло расслабление, они начали шутить. Час-полтора мы сидели все вот так, за животы [держались]. Не помогло, к сожалению – мы проиграли», – сказал экс-защитник «Рубина» в подкасте «Ива Podkast» .