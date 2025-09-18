«Я бы никогда не пригласил Моуринью в свой клуб. Зачем он нужен? Командам с 13-го по 16-е место в РПЛ он бы пригодился». Колосков о португальце

Вячеслав Колосков считает, что Жозе Моуринью пригодился бы только аутсайдерам РПЛ.

Сегодня 62-летний специалист возглавил «Бенфику».

«Если бы у меня был свой клуб, я бы никогда не пригласил Моуринью . Зачем он нужен? В последние годы его отовсюду выгоняют. Мы должны его подбирать, что ли? Это мое мнение. Кто-то скажет, что раньше он где-то и когда-то выиграл престижные турниры… Я бы эту фигуру не рассматривал в клубы РПЛ.

Для статуса чемпионата важно, чтобы команда хорошо играла, а не то, кто будет тренером. Если приедет гениальный тренер, но клуб будет в аутсайдерах, то никакого статуса это не добавит. У нас, конечно, сейчас нет ряда крепких российских тренеров. В очереди они не стоят. Мы действительно нуждаемся в высококвалифицированных тренерах, но я сейчас говорю конкретно про Моуринью.

Понятно, что опытный наставник, но на сегодняшний день он на спаде. Не думаю, что Моуринью станет значимой фигурой для российского футбола. Кому бы пригодился Жозе? Любой команде РПЛ с 13-го по 16-е место, наверное», – сказал почетный президент РФС.