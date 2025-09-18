  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Я бы никогда не пригласил Моуринью в свой клуб. Зачем он нужен? Командам с 13-го по 16-е место в РПЛ он бы пригодился». Колосков о португальце
13

«Я бы никогда не пригласил Моуринью в свой клуб. Зачем он нужен? Командам с 13-го по 16-е место в РПЛ он бы пригодился». Колосков о португальце

Вячеслав Колосков считает, что Жозе Моуринью пригодился бы только аутсайдерам РПЛ.

Сегодня 62-летний специалист возглавил «Бенфику». 

«Если бы у меня был свой клуб, я бы никогда не пригласил Моуринью. Зачем он нужен? В последние годы его отовсюду выгоняют. Мы должны его подбирать, что ли? Это мое мнение. Кто-то скажет, что раньше он где-то и когда-то выиграл престижные турниры… Я бы эту фигуру не рассматривал в клубы РПЛ.

Для статуса чемпионата важно, чтобы команда хорошо играла, а не то, кто будет тренером. Если приедет гениальный тренер, но клуб будет в аутсайдерах, то никакого статуса это не добавит. У нас, конечно, сейчас нет ряда крепких российских тренеров. В очереди они не стоят. Мы действительно нуждаемся в высококвалифицированных тренерах, но я сейчас говорю конкретно про Моуринью.

Понятно, что опытный наставник, но на сегодняшний день он на спаде. Не думаю, что Моуринью станет значимой фигурой для российского футбола. Кому бы пригодился Жозе? Любой команде РПЛ с 13-го по 16-е место, наверное», – сказал почетный президент РФС.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
logoпремьер-лига Россия
logoЖозе Моуринью
logoВячеслав Колосков
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Моуринью о возвращении в «Бенфику»: «Я так же отчаянно хочу победить, как и 25 лет назад. Я стал более зрелым, практически все в футболе вызывает ощущение дежавю»
78 минут назад
Лига чемпионов стартовала! «Барселона» в гостях у «Ньюкасла», «Ман Сити» примет «Наполи», «Байер» против «Копенгагена»
18418 минут назадLive
Угальде забил впервые в сезоне – «Ростову» в Кубке России
718 минут назад
«Спартак» – «Ростов». 1:0 – Угальде забил первый гол в сезоне. Онлайн-трансляция
3525 минут назадLive
Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Спартак» против «Ростова», ЦСКА проиграл «Балтике» по пенальти
86333 минуты назадLive
ЦСКА уступил «Балтике» по пенальти – 9:10. Тороп не забил Кукушкину в серии, а вратарь калининградцев забил ему
12439 минут назад
«Рома», «Интер» и «Милан» по уши в дерьме. «Лацио», может, и не выиграл скудетто, но у нас хотя бы нет таких финансовых проблем». В сеть слили разговор Лотито с фанатом
1845 минут назад
«Реал» подаст новую апелляцию по удалению Хейсена. Клуб обратится в Спортивный административный суд Испании (COPE)
31сегодня, 17:03
Дисквалификация Хейсена осталась в силе. Повторная апелляция «Реала» отклонена
41сегодня, 16:55
Беллингем намерен вернуться к матчу с «Атлетико». Хавбек «Реала» хочет набрать форму, чтобы выйти в старте (As)
4сегодня, 16:48
Ко всем новостям
Последние новости
Хейсен о дисквалификации: «Ошибка признана, но я все равно отстранен – прекрасно для имиджа испанского футбола 🤦🏼‍♂️»
2 минуты назад
У ЦСКА 3 матча без побед подряд. Дальше – «Сочи» в РПЛ
1822 минуты назад
Буффон и Нойер – кто играл с обоими? Раскройте свежие пары в «Комбо»!
23 минуты назадТесты и игры
«Спортинг» – «Кайрат». Сатпаев и Тринкау играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
523 минуты назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттифак» Вейналдума уступил «Аль-Таавуну», «Аль-Хилаль» Малкома сыграет в пятницу, «Аль-Наср» Роналду – в субботу
223 минуты назадLive
«Манчестер Сити» – «Наполи». Холанд, Хейлунд, Рейндерс и де Брюйне играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
923 минуты назад
«Ньюкасл» – «Барселона». Тонали, Левандовски, Рэшфорд играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
2023 минуты назад
«Балтика» одержала первую победу в Кубке после 3 поражений – над ЦСКА по пенальти. В РПЛ у команды Талалаева нет поражений
725 минут назад
«Копенгаген» – «Байер». 1:0 – Йордан Ларссон забил на 9-й. Онлайн-трансляция
630 минут назадLive
Батраков о Карпине: «Требовательный. Харизматичный. Живой. Запомнились его слова: «Это Зидан? А я – Карпин. Ну и?» В этом весь он»
832 минуты назад