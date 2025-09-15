«Боруссия» Менхенгладбах уволила Сеоане. Клуб не побеждает в Бундеслиге 10 матчей подряд с прошлого сезона
«Боруссия» Менхенгладбах уволила главного тренера.
Клуб объявил об отставке Херардо Сеоане, работавшего с июня 2023 года.
Текущий сезон Бундеслиги «Боруссия» начала с ничьей с «Гамбургом» (0:0) и поражений от «Штутгарта» (0:1) и «Вердера» (0:4). В семи последних матчах прошлого розыгрыша чемпионата Германии она тоже не одержала ни одной победы.
В данный момент «Гладбах» занимает 16-е место в турнирной таблице. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Ойген Полянски, возглавляющий команду U23.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Боруссии»
