Игроки «Твери» устроили хоровод во время стандарта в матче против «Енисея-2». Эпизод не завершился голом

«Тверь» сыграла вничью с «Енисеем-2» в Leon Второй лиге Б (2:2).

Команды встречались в рамках 23-го тура группы 2 соревнования. На 55-й минуте футболисты «Твери» устроили хоровод в штрафной соперника, чтобы запутать соперника. Эпизод не завершился голом.

После 23 туров группы 2 Второй лиги Б «Тверь» идет 6-й в таблице, «Енисей-2» находится на 14-й строчке. В следующем матче клуб из Твери 21 сентября примет «Звезду», красноярцы в тот же день сыграют в гостях с владимирским «Торпедо».