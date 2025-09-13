  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Диего Коста не сыграет с «Зенитом». Защитник «Краснодара» удален за фол последней надежды в конце матча с «Акроном»
Фото
26

Диего Коста не сыграет с «Зенитом». Защитник «Краснодара» удален за фол последней надежды в конце матча с «Акроном»

«Краснодар» остался вдесятером в конце игры с «Акроном».

Команда Мурада Мусаева одержала победу над тольяттинцами в 8-м туре Мир РПЛ – 2:1.

На 83-й минуте защитник «быков» Диего Энрике Коста схватил за плечо Дмитрия Пестрякова и помешал тому убежать к воротам.

Главный судья Ранэль Зияков позволил продолжить игру, но затем проконсультировался с видеоассистентом и изучил повтор, после чего принял решение удалить футболиста «Краснодара». Изучение эпизода заняло около 5 минут.

Коста пропустит следующий матч в Мир РПЛ. В нем «Краснодар» встретится с «Зенитом».

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

«Ювентус» против «Интера» – в Серии А горячее дерби. Кто победит?5321 голос
ЮвентусЮвентус
Будет ничьясерия А Италия
ИнтерИнтер
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
logoсудьи
logoЗенит
logoДмитрий Пестряков
дисквалификации
logoДиего Энрике Коста
видеоповторы
logoАкрон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Краснодар» лидирует в Мир РПЛ после 8 матчей. Дальше – игра с «Зенитом»
48сегодня, 18:36
«Краснодар» не проигрывает 8 матчей подряд – 7 побед, 1 ничья
13сегодня, 18:32
«Краснодар» обыграл «Акрон» – 2:1. Кривцов забил победный на 76-й, у Дзюбы гол с пенальти, Диего Коста был удален на 88-й
53сегодня, 18:29
Главные новости
«Брентфорд» – «Челси». 1:0 – Шаде забил с паса Хендерсона. Онлайн-трансляция
283 минуты назадLive
ТВ «Реала» об арбитрах матча с «Сосьедадом»: «Было бы справедливо запретить им судить матчи «Мадрида». Их даже нельзя назвать судьями»
1418 минут назад
«Мбаппе – сын шлюхи!», «Асенсио, сдохни!» Фанаты «Сосьедада» оскорбляли игроков «Реала» на матче Ла Лиги
1523 минуты назад
Хейлунд забил на 14-й минуте дебютного матча за «Наполи». Форвард арендован у «МЮ»
3835 минут назад
Киву о 3:4: «Ювентус» не стеснялся выбивать мяч на трибуны. «Интеру» надо было действовать иначе в концовке – это вопрос опыта»
1636 минут назад
Чемпионат Англии. «Челси» в гостях у «Брентфорда», «Арсенал» разгромил «Ноттингем», «Ман Сити» и «МЮ» сыграют в воскресенье
179сегодня, 18:24
Помните «Ротор» с Нидергаусом? А «Факел» 90-х?
41 минуту назадТесты и игры
Чемпионат Испании. «Реал» обыграл «Сосьедад» Захаряна в гостях, «Атлетико» против «Вильярреала», «Барселона» сыграет с «Валенсией» в воскресенье
4041 минуту назадLive
Тудор о 4:3 с «Интером»: «Сумасшедший, странный матч. Может, ничья была бы более справедливым результатом, но таков футбол. «Юве» не прессинговал должным образом»
546 минут назад
Чемпионат Италии. «Ювентус» победил «Интер» – 4:3, «Наполи» в гостях у «Фиорентины», «Милан» сыграет с «Болоньей» в воскресенье
3856 минут назадLive
Ко всем новостям
Последние новости
«Дуглас буквально бросил наш паспорт, когда поступило предложение из Бразилии. Дальше будет только хуже, потому что будет меньше игроков, готовых играть за свою сборную». Заварзин про РПЛ
15 минут назад
Мусаев о 2:1 с «Акроном»: «Как и ожидали, очень сложная игра. С пенальти очень спорная ситуация: если это пенальти, то нужно отменять и гол «Локо», когда Батраков забивал нам с фолом»
29 минут назад
Дзюба забил 15-й гол «Краснодару» – это рекорд чемпионатов России против одной команды
19 минут назад
Канисарес о Ямале: «Главное, что Ламин не зазнается на поле. А его высказывания – это слова 18-летнего парня»
110 минут назад
У де Брюйне 6 голов в 6 последних матчах за «Наполи» и Бельгию – хавбек забил «Фиорентине» с пенальти
124 минуты назад
«Атлетико» – «Вильярреал». 1:0 – Барриос забил на 9-й. Онлайн-трансляция
426 минут назадLive
«Фиорентина» – «Наполи». 0:2 – Де Брюйне реализовал пенальти, у Хейлунда дебютный гол за неаполитанцев. Онлайн-трансляция
835 минут назадLive
Чемпионат Франции. «Монако» Головина играет с «Осером», «ПСЖ» Сафонова встретится с «Лансом» в воскресенье
436 минут назадLive
Дзюба о «Краснодаре»: «Хорошая команда, желаю им удачи и стать двукратным чемпионом»
739 минут назад
«Бавария» обыграла «Гамбург» 9 раз подряд, общий счет – 39:2. Мюнхенцы по два раза побеждали 8:0 и 5:0, один раз – 6:0
244 минуты назад