Диего Коста не сыграет с «Зенитом». Защитник «Краснодара» удален за фол последней надежды в конце матча с «Акроном»
«Краснодар» остался вдесятером в конце игры с «Акроном».
Команда Мурада Мусаева одержала победу над тольяттинцами в 8-м туре Мир РПЛ – 2:1.
На 83-й минуте защитник «быков» Диего Энрике Коста схватил за плечо Дмитрия Пестрякова и помешал тому убежать к воротам.
Главный судья Ранэль Зияков позволил продолжить игру, но затем проконсультировался с видеоассистентом и изучил повтор, после чего принял решение удалить футболиста «Краснодара». Изучение эпизода заняло около 5 минут.
Коста пропустит следующий матч в Мир РПЛ. В нем «Краснодар» встретится с «Зенитом».
