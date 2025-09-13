Галактионов об 1:1 с «Ахматом»: «Локомотиву» не хватало быстроты движения мяча в первом тайме. Пропущенный гол нас встрепенул»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о ничьей с «Ахматом».

Игра 8-го тура Мир РПЛ завершилась со счетом 1:1.

«С учетом всех особенностей подготовки, когда по крупицам собирали всю команду, звенья, нам не хватало быстроты движения мяча в первом тайме. Нужно было включить скорости.

Нас встрепенул пропущенный мяч. Мы предполагали, что будет тяжелый выезд. Соперник организованно сыграл в обороне, мы не реализовали свои моменты», – сказал Галактионов .