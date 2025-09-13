«Динамо» после ошибки Зайнутдинова пропустило от «Спартака». Защитник направил мяч мимо Лунева, вышедшего перехватить заброс, и Ливай открыл счет

«Динамо» пропустило после результативной ошибки Бахтиера Зайнутдинова.

Команда Валерия Карпина встречается со «Спартаком » в 8-м туре Мир РПЛ .

На 19-й минуте играющий в защите футболист сборной Казахстана попытался ногой остановить мяч, заброшенный на ход Ливаю Гарсие к штрафной площади, но не смог как следует по нему попасть и направил мимо вышедшего из ворот для перехвата Андрея Лунева.

Гарсия воспользовался несогласованными действиями соперников и открыл счет в матче – 1:0.