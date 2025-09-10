«Динамо» и Бителло продлили контракт до 2031-го. Объявят до матча со «Спартаком» («СЭ»)
«Динамо» и Бителло продлили контракт.
По данным «Спорт-Экспресса», 25-летний полузащитник продлил соглашение с бело-голубыми до 2031 года.
Прежний договор бразильца был рассчитан до 2028 года.
Клуб должен объявить о продолжении сотрудничества до матча со «Спартаком» в 8-м туре Мир РПЛ, который пройдет 13 сентября.
Зимой «Ботафого» предлагал за Бителло 18 миллионов евро, однако «Динамо» не устроили детали возможного соглашения.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
