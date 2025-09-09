Камбьязо о сборной Италии: «Гаттузо дает нам огромную энергию и чувство общности, но надо прибавлять»

Андреа Камбьязо высказался после победы над сборной Израиля (5:4) в отборе ЧМ-2026.

«Пожалуй, это самый странный матч в моей карьере – из-за счета и всего, что происходило на поле, но главное – везем домой три очка. Нам нужно прибавлять – каждый раз, когда они шли в атаку, казалось: что-то случится.

Следующие два матча – против Эстонии и вновь с Израилем. Постараемся победить в обеих играх и забить как можно больше.

Гаттузо дает нам огромную энергию и чувство общности, мы хорошо с ним ладим, но нам надо прибавлять», – сказал защитник сборной Италии в эфире Rai.