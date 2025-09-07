  • Спортс
  Ррахмани травмировался в матче Косово и вернулся в «Наполи». Бекема может сыграть вместо защитника против «Фиорентины» (Football Italia)
Ррахмани травмировался в матче Косово и вернулся в «Наполи». Бекема может сыграть вместо защитника против «Фиорентины» (Football Italia)

Амир Ррахмани получил повреждение в матче за сборную Косово.

Защитник «Наполи» покинул национальную команду после травмы и будет проходить обследование в клубе, сообщает Football Italia.

Футболист был вынужденно заменен на 63-й минуте матча со Швейцарией (0:4) в отборе на ЧМ-2026. Утверждается, что он хромал, покидая поле.

У игрока возникли мышечные проблемы, и медицинский штаб Косово решил, что он не сможет восстановиться к завтрашнему матчу со Швецией.

Теперь «Наполи» проведет обследование, прежде чем принять решение о дальнейших действиях. По-прежнему крайне маловероятно, что Ррахмани будет готов к следующему матчу Серии А против «Фиорентины» 13 сентября.

В связи с этим Антонио Конте готовится выпустить Сама Бекему в стартовом составе «Наполи» впервые после перехода из «Болоньи».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Football Italia
