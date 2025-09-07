Ррахмани травмировался в матче Косово и вернулся в «Наполи». Бекема может сыграть вместо защитника против «Фиорентины» (Football Italia)
Амир Ррахмани получил повреждение в матче за сборную Косово.
Защитник «Наполи» покинул национальную команду после травмы и будет проходить обследование в клубе, сообщает Football Italia.
Футболист был вынужденно заменен на 63-й минуте матча со Швейцарией (0:4) в отборе на ЧМ-2026. Утверждается, что он хромал, покидая поле.
У игрока возникли мышечные проблемы, и медицинский штаб Косово решил, что он не сможет восстановиться к завтрашнему матчу со Швецией.
Теперь «Наполи» проведет обследование, прежде чем принять решение о дальнейших действиях. По-прежнему крайне маловероятно, что Ррахмани будет готов к следующему матчу Серии А против «Фиорентины» 13 сентября.
В связи с этим Антонио Конте готовится выпустить Сама Бекему в стартовом составе «Наполи» впервые после перехода из «Болоньи».
4:1 сборной России с Катаром – убедительно?3383 голоса
Да, вполне
Нет, этого мало
Все эти матчи ничего не значат
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Football Italia
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости